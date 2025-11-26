Raiteille eksynyt joutsen aiheutti pelastusoperaation lähellä Helsingin päärautatieasemaa.

Kaksi junaraidetta on suljettu liikenteeltä Helsingissä raiteille eksyneen joutsenen takia. Joutsenta yrittävät houkutella raiteilta sekä pelastuslaitos että poliisi.

Helsingin Sanomien mukaan joutsen pysäytti junan Töölönlahden kohdalla noin kello 17 jälkeen. Pelastuslaitos tiedotti puoli seitsemältä tilanteen olevan yhä käynnissä. HSL perui ainakin kolme lähijunaa ennen iltakuutta, sen jälkeen liikenne on saatu ohjattua liikkumaan muita raiteita pitkin.

Tapaus ei suinkaan ole ensimmäinen laatuaan. Helmikuussa 2019 kaupunkilaisjoutsen oli eksynyt kaveriporukastaan väärille raiteille, mikä aiheutti ongelmia junaliikenteelle.

