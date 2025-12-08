Rauman Sinisaaren syyskuinen väkivallanteko siirtyy syyteharkintaan.
Syyskuun alussa Raumalla Sinisaaressa tapahtuneen vakavan väkivallanteon esitutkinta on valmistunut, poliisin tiedotteessa kerrotaan.
Poliisi epäilee kolmekymppistä miestä murhan yrityksestä. Teon taustalla epäillään olevan kunnian puhdistamiseen liittyvä motiivi.
Väkivallanteko tapahtui varhain 8. syyskuuta Raumalla sijaitsevalla Sinisaaren kerrostaloalueella. Poliisi sai hälytyksen noin puoli kuuden aikaan aamulla.
Lue myös: Vakava väkivallanteko Raumalla
Väkivallanteosta epäilty mies löi ulkona kerrostalon piha-alueella entuudestaan tuttua miestä teräaseella aiheuttaen hänelle hengenvaaralliset vammat.
Uhri on noin 30-vuotias mies.
Poliisi otti teosta epäillyn miehen myöhemmin kiinni, ja käräjäoikeus vangitsi hänet todennäköisin syin murhan yrityksestä epäiltynä.