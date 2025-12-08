Hyvinkäällä ajoradalta loukkaantuneen löytynyt nainen on menehtynyt.
Torstain vastaisena yönä Hyvinkäällä Riihimäenkatu 61 kohdalta ajoradalta löytyi vakavasti loukkaantunut nainen.
Itä-Uudenmaan poliisi epäilee naisen joutuneen osalliseksi liikennevahinkoon noin kello kahden aikaan aamuyöllä 4.12.2025.
Tutkinnanjohtaja Krista Vallila kertoi perjantaina STT:lle naisen olevan sairaalahoidossa ja hengenvaarassa.
Nyt naisen kerrotaan menehtyneen.
Naisella on ollut päällään ulkoiluvaatteet, reppu selässä ja oletettavasti huppu päässä.
Itä-Uudenmaan poliisi pyytää yleisöltä havaintoja kyseisestä naisesta sekä kaikkia Riihimäenkadulla torstaina 4.12.2025 klo 00.30-02.30 välillä liikkuneita ilmoittautumaan poliisille.
Vihjeet pyydetään lähettämään osoitteeseen:vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.
Poliisi ei tutkinnallisista syistä tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.