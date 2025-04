Savage Garden -solisti kertoo joutuneensa rajuun onnettomuuteen: "Heräsin verilammikosta"

Savage Garden -yhtyeestä tunnettu Darren Hayes kertoo, että hänen leukansa halkesi kahtia tämän pyörryttyä ja lyötyä päänsä.

Vuonna 2001 uransa päättäneen australialaisen Savage Garden -duon solisti Darren Hayes, 52, joutui keväällä kertomansa mukaan onnettomuuteen, joka olisi voinut olla kohtalokas. Hayes kertoo onnettomuudesta muun muassa omalla Instagram-tilillään.

52-vuotias Hayes kertoi pitkäperjantaina 18. huhtikuuta, että kuukautta aiemmin 17. maaliskuuta hän oli menettänyt tajuntansa, jonka seurauksena hän mursi leukansa. Onnettomuus kävi Hayesin mukaan tasan kaksi kuukautta hänen äitinsä kuoleman jälkeen.

– Olen yrittänyt pitää asian yksityisenä, mutta pitkä toipumisaika tarkoittaa sitä, että totuuden myöntäminen on helpompaa, Hayes kertoo Instagramissa.

Hayesin mukaan hän pyörtyi sängystä noustuaan ja menetti tajuntansa sekä kaatui kolmesti.

– Tylppä isku oli niin vakava, että vasen leukaluuni katkesi kahtia. Heräsin verilammikosta, pääni vasemmalla puolella tuntui kauheaa kipua ja 9 hammasta oli murskana, Hayes kirjoittaa päivityksessään

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Muusikko kiittelee sitä, että onneksi hänet löydettiin ja kiidätettiin sairaalaan Santa Monicaan, jossa hän sai nopeasti apua. Hayesin mukaan hän olisi voinut menehtyä, mikäli olisi kaatunut erilaiseen asentoon. Hänen mukaansa sairaalassa tehtiin tutkimukset, joiden avulla pystyttiin rajaamaan pois sydän- tai neurologiset ongelmat, jotka olisivat voineet aiheuttaa pyörtymiset.

Hayesin leuka korjattiin hänen kertomansa mukaan leikkauksessa 21. maaliskuuta.

– Uskomattomat kirurgit asensivat titaanisen tukirangan leukaluideni yhdistämiseksi uudelleen, ja suuni laitettiin vaijerilla kiinni vähintään 8 viikoksi, jotta vasen leukaluu ehtisi parantua.

Ennen vakavaa välikohtausta Hayes oli kokenut jonkin sortin huimausta sekä hänellä oli ollut pyörtymiskohtauksia ennenkin.

Hayes kiittelee päivityksessään saamaansa hoitoa, joka on hänen mukaansa ollut huippuluokkaa. Tällä hetkellä lääkärit pyrkivät selvittämään, mistä pyörtymiset ovat johtuneet.

– Toistaiseksi sydämeni on normaali, valtimoni ovat normaalit eikä minulla ole aivoissa kasvainta tai mitään, mikä olisi voinut aiheuttaa onnettomuuden. En tuomitse muita, mutta minä en käytä huumeita tai juo alkoholia – tämä oli täydellinen shokki. Mutta tutkimme asiaa edelleen.

Töistään Hayes kertoo joutuvansa olemaan nyt hyvän tovin sivussa kuntoutuksen takia, sekä hänen murskaantuneet hampaansa pitää vielä korvata.

Hayes on tässä hetkessä ennen kaikkea kiitollinen siitä, että hän on elossa ja vahvistuu päivä päivältä. Muusikolla on ollut viime aikoina kertomansa mukaan paljon surua elämässään: hän on käynyt läpi "brutaalin" avioeron ja menettänyt kummatkin vanhempansa. Silti Hayes kertoo uskovansa kokemuksen tekevän hänestä entistä vahvemman.

Savage Garden oli Darren Hayesin ja Daniel Jonesin pop-duo, joka perustettiin Australian Brisbanessa vuonna 1993. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita lienee Truly Madly Deeply vuodelta 1997. Duon hajoamisen jälkeen sekä Hayes että Jones ovat tahoillaan jatkaneet artistiuriaan soolona.