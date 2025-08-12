Uutta tietoa Måns Zelmerlöwin ex-vaimon syytöksistä

Ruotsalaisartisti Måns Zelmerlöwiä koskeva rikostutkinta on lopetettu.

Toukokuussa 2025 aloitettiin esitutkinta ruotsalaistähti Måns Zelmerlöwin väitetystä parisuhdeväkivallasta, josta uutisoitiin laajasti medioissa.

Zelmerlöwin ex-vaimo Ciara Janson väitti Zelmerlöwin työntäneen hänet seinää vasten. Jansonin mukaan väkivalta tapahtui 6. maaliskuuta.

Expressenin uutisoi, että tapauksen tutkinta on nyt lopetettu.

Zelmerlöwin asianajaja Hanna Lindblomin mukaan tutkinnan lopettaminen oli odotettavissa.

– Syyttäjä ja poliisi ovat tutkineet asian perusteellisesti ja on käynyt ilmi, että kyseessä ei ole ollut rikos, Lindblom sanoo.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun Janson syytti Instagramissa Zelmerlöwiä henkisestä ja fyysisestä väkivallasta. Janson poisti viestin nopeasti sen julkaisun jälkeen ja korvasi sen kuvalla, jossa luki ”hiljennetty”.

Zelmerlöw kiisti syytökset pikaisesti omassa somessaan kirjoittamalla, ettei ole koskaan uhannut tai käyttäytynyt väkivaltaisesti perhettään kohtaan.

Janson kommentoi Expressenille tutkinnan lopettamista.

– Valitettavasti poliisi on hylännyt tapauksen todisteiden riittämättömyyden vuoksi, mikä on kokemukseni mukaan valitettavan tavallista tämän tyyppisissä tapauksissa.

– Kaikille muille, jotka ovat samassa tilanteessa: Älkää antako minun tapaukseni hylkäämisen estää teitä tulemasta esiin, Janson lopettaa.

Zelmerlöw joutui kohujen keskelle muun muassa kokaiinin käytöstä, sekä ex-vaimonsa syytöksistä. Laulaja myönsi sittemmin huumeiden käytön. Måns ja Ciara pitivät yhtä kymmenen vuoden ajan, ja heillä on yhdessä kaksi lasta. Pari avioitui vuonna 2019 Kroatiassa.

Zelmerlöw voitti Euroviisut vuonna 2015 kappaleellaan Heroes. Tänä vuonna hän hävisi Ruotsin viisukarsintojen finaalissa KAJ-yhtyeelle.