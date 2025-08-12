Aku Sipola ja Behm poseeraavat herttaisissa yhteiskuvissa

Behm ja Aku Sipola viettivät yhdessä festariviikonloppua.

Laulaja-lauluntekijä Rita Behm ja näyttelijä Aku Sipola julkaisivat yhteiskuvia Helsingin Suvilahdessa viikonloppuna järjestetyiltä Flow Festivaleilta.

Behm postasi Instagram-tililleen kuuden kuvan kuvasarjan, jonka ensimmäisessä otoksessa hän poseeraa valkoisessa mekossa ja farkkutakissa. Kuvasarjan neljännessä otoksessa hän ja Sipola poseeraavat vierekkäin iloisesti hymyillen.

– Ihanaa kaikki! Ihania keikkoja ja ihmisiä, kiitos pus, Behm kirjoittaa kuvien yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Lue myös: Yhteiskuva julki Behmistä ja Aku Sipolasta

Myös Sipola jakoi Instagramiin kuvasarjan, jonka neljännessä kuvassa hän on kietonut kätensä Behmin ympärille. Behm nojaa kuvassa päätään Sipolan rintaa vasten.

Behm ja Sipola yhdistettiin toisiinsa vuonna 2023. Kaksikko ei ole kommentoinut välejään julkisesti.