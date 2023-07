Disney-tähti ja laulaja Coco Lee, 48, on kuollut – siskojen mukaan vointi huononi radikaalisti viimeisten kuukausien aikana

Perheensä mukaan kiinalaissyntyinen Disney -tähti ja laulaja Coco Lee , 48, on kuollut keskiviikkona 5. heinäkuuta. Hänen siskonsa Nancy ja Carol kertoivat kuolemasta Instagram-julkaisussa , jossa he kertoivat myös tähden monivuotisesta kamppailusta masennuksen kanssa.

Hänen ensimmäinen kokonaan englanninkielinen albuminsa Just No Other Way julkaistiin, kun Lee oli 23-vuotias. Vuonna 2000 Los Angeles Times -lehden haastattelussa hän puhui yrittävänsä päästä Yhdysvaltain markkinoille.