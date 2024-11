Sauli Niinistöltä tyly arvio Trumpin toimiin varautumisesta

Niinistö esitteli torstaina Euroopan kriisivalmiutta koskevaa raporttiaan Euroopan parlamentille, minkä jälkeen hän kommentoi vallitsevaa maailmanpoliittista tilannetta ja Euroopan varautumista suomalaismedialle. Niinistön mukaan Eurooppa on tukenut Ukrainaa vahvasti, mutta esille on tullut muutakin.

– Samanaikaisesti on käynyt ilmi, että eurooppalaiset resurssit – siis olemassa oleva aseistus ja muukin konkreettinen välineistö – ovat aika puutteellisia. Ja sen teollisuuden herättäminen on pitkä prosessi eikä ennätä tähän. Mutta rahalla tietysti saattaa selvitä niin, että maailmalta löytyy ja on kaupan ostettavaa, Niinistö sanoi.