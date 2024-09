Tutkija Putinin Ukraina-taktiikasta: Voisi vain odottaa, jos Trump nousisi presidentiksi

Yhdysvaltalaisen CSIS-ajatushautomon ohjelmajohtajan Max Bergmannin mukaan on käytännössä selvää, että Yhdysvaltain tuki Ukrainalle romahtaisi Trumpin valinnan myötä. Sen sijaan Trumpin mainostamaan mahdollisuuteen neuvotella sodalle päätös Venäjän presidentin Vladimir Putin kanssa hän ei usko.

– Trump haluaisi varmaan kovasti saada Nobelin rauhanpalkinnon, mutta en näe syytä miksi Putin neuvottelisi Ukrainasta, koska hän voi vain odottaa, kunnes rahantulo (Yhdysvalloista) loppuu ja Ukraina on otettavissa, Bergmann sanoi lauantain keskustelussa.

– Älkää antautuko mielistelykilpaan ja ryhtykö ostamaan (Trumpille) kullattuja golfmailoja. Se ei johda mihinkään ja on vain noloa maille, jotka sellaiseen ryhtyvät, sanoi Yhdysvaltain entinen Suomen-suurlähettiläs Derek Shearer .

Onko Venäjän tyynnyttelylle vaihtoehtoa?

Yhdysvaltain tuen loppuminen asettaisi Ukrainan tosi hankalaan rakoon, koska Bergmannin mukaan Eurooppa ei kykene sitä aukkoa paikkaamaan. Olemassa olevat asevarastot, jotka eivät olleet järin suuria alun perinkään, on jo tyhjennetty. Puolustusteollisuuden ylösajossa ollaan jo vuosi pari myöhässä.

"Kaikki on pantava peliin"

Olipa Yhdysvaltain vaalitulos mikä tahansa, eurooppalaisilla on joka tapauksessa paljon tehtävää Venäjän uhkaan vastaamisessa. Helsinki Security Forumin perjantain keskustelussa kokonaisturvallisuudesta kävi ilmi, että aseiden ja ammusten lisäksi puutetta on vaihtelevasti myös kriisitietoisuudesta, joskaan ei yhtä paljon kuin kaukana Yhdysvalloissa.

– Kaikki on pantava peliin. Kyse ei ole vain puolustusmenojen prosenttiosuudesta, Merilo sanoi.

Suomen puolustusvoimain komentajan, kenraali Janne Jaakkolan mukaan olisi myös tärkeää mieltää se, paljonko kukin on yksilötasolla valmis tinkimään omasta elintasostaan valmiuden ja varustautumisen nimissä.

Vaikka katseet ovat nyt Ukrainassa, kenraalien mukaan Venäjän tavoitteet eivät rajoitu vain siihen. Merilon mukaan pitää ymmärtää, että nyt ei eletä enää sodanjälkeistä vaan sotaa edeltävää aikaa ja että uuden sodan estämiseksi pitää tehdä kaikki mahdollinen. Siinä tärkeitä on ensi sijassa auttaa Ukrainaa voittoon.

– Jos sota päättyy Ukrainan kannalta epäedullisesti, niin silloin niin kutsuttu rauha on vain tauko. Kuka on seuraava? Meillä on joka tapauksessa rajan takana vihainen Venäjä, pahimmassa tapauksessa voimaantunut Venäjä, Jaakkola sanoi.