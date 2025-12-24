Presidentti Alexander Stubb osallistui eilen vähävaraisten joulujuhlaan Turussa.
Hurstin perinteistä joulujuhlaa vietetään tänään Helsingin Messukeskuksessa.
Yksinäisten ja vähävaraisten joulujuhla alkaa puoliltapäivin, ja Messukeskuksen ovet aukeavat kello 11. Juhlaan mahtuu mukaan 2 000 osallistujaa.
Juhlassa on tarjolla jouluruokaa sekä esityksiä. Lavalle nousevat ainakin laulaja Hanna Pakarinen sekä yllätysesiintyjä. Osallistujat saavat myös ruokakassin mukaan juhlasta.
Viime vuonna juhlaan osallistui Hurstinapu-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sini Hurstin arvion mukaan noin 1 700 ihmistä, mikä oli kolmisensataa ihmistä enemmän kuin tavallisesti.
Tapahtumaan kutsuttiin viime vuonna myös presidentti Alexander Stubb, jota ei kuitenkaan paikalla nähty. Tänä vuonna hän osallistui aatonaattona Turussa Operaatio Ruokakassin järjestämään vähävaraisten joulujuhlaan.
Messukeskuksessa saatetaan tänään nähdä presidentti Sauli Niinistö. Hurstin mukaan hänen kanssaan on aiemmin sovittu, että hän tulee juhlaan joka toinen vuosi, joten häntä odotetaan paikalle tänä jouluaattona.
Messukeskuksessa järjestetty vähävaraisten joulujuhla on alun perin Sini Hurstin isoisän Veikko Hurstin aloittama jouluaaton perinne, jonka järjestämiseen osallistuvat myös monet vapaaehtoiset.