Jemenissä ainakin 80 separatistisen Etelän siirtymäneuvoston STC:n taistelijaa on kuollut perjantain ja sunnuntain välisenä aikana Saudi-Arabian tukemien joukkojen iskuissa tai taisteluissa niitä vastaan.
Alustavan uhriluvun kertoi uutistoimisto AFP:lle tänään STC:n edustaja.
Lisäksi noin 150 separatistin kerrottiin haavoittuneen ja 130:n joutuneen vangiksi.
Lue myös: Arabiemiraatit vetää joukkonsa pois Jemenistä
Arabiemiraattien tukemat separatistit ottivat joulukuussa haltuunsa alueita Jemenin kansainvälisesti tunnustetulta hallinnolta.
Saudi-Arabian tukemat joukot aloittivat perjantaina operaation vallatakseen alueita takaisin. Saudien tukemien joukkojen edustaja kertoi AFP:lle sunnuntaina, että ainakin 14 heidän taistelijaansa oli kuollut ja yli 30 haavoittunut.
Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit ovat pitkään tukeneet kilpailevia ryhmittymiä Jemenissä.