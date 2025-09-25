Ainakin kaksi ihmistä on saanut surmansa ja kymmeniä haavoittunut Israelin ilmaiskuissa Jemenin pääkaupungissa Sanaassa tänään, kertovat kaupunkia hallitsevat huthit.

Ilmahyökkäys oli vastaus huthien keskiviikkona Eilatin rannikkokaupunkiin Israelissa tekemään droonihyökkäykseen, jossa haavoittui yli 20 ihmistä.

Israelin puolustusministeri Israel Katz vahvistaa viestipalvelu X:ssä Israelin hyökänneen pääkaupunkiin.

– Israel on tehnyt voimakkaan iskun useisiin huthien terrorikohteisiin Sanaassa, ministeri kirjoittaa.

Katzin mukaan iskuilla tuhottiin suuri määrä "terroristeja ja kalustoa".

Israelin armeijan mukaan Jemeniin tullaan tekemään lähitulevaisuudessa vielä lisää iskuja.

Huthit sanovat tukevansa palestiinalaisia ja ovat toistuvasti ampuneet ohjuksia ja lähettäneet lennokkeja Israeliin sen jälkeen, kun Israel aloitti hyökkäyksensä Gazassa toissa vuoden lokakuussa.