Israel iski Jemenin pääkaupunkiin Sanaan sekä huthien hallitsemalle alueelle Al-Jawdiin keskiviikkona.
Savu nousi taivaalle, kun Israelin ilmavoimat iskivät useisiin kohteisiin pääkaupungissa sekä pohjoisessa.
BBC:n mukaan iskuissa kuoli ainakin 35 ihmistä.
Israelin armeijan mukaan iskut kohdistuivat sotilastukikohtiin, propagandakeskukseen sekä polttoainevarastoon.
Iskut ovat osa Gazan sodan leviämistä.
Silminnäkijöiden mukaan pommituksissa vaurioitui myös Jemenin puolustusministeriön rakennus sekä useita asuinalueita ja sairaaloita.
Lisäksi iskuissa tuhoutui kahden sanomalehden toimitukset, ja useita toimittajia loukkaantui.
Aiemmat iskut elokuun lopulla
Israelin edellinen ilmaisku elokuun lopulla tappoi huthi-hallinnon pääministerin ja useita muita ministereitä.
Israel perusteli hyökkäystä vastatoimena huthi-liikkeen ohjus- ja lennokkihyökkäyksille, jotka on suunnattu Israelin alueelle. Suurin osa ohjuksista on saatu torjuttua, mutta Israel on vastannut iskuihin.
Huthi-johtajat ovat luvanneet jatkaa vastaiskuja. He kutsuvat sotilaallisia toimia solidaarisuuden osoituksiksi Gazan palestiinalaisille.
Juttuun päivitetty 11.9.2025 kello 18.56 uhrien määrää.