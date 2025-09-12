Yhdysvalloissa kongressin kuulemistilaisuudessa on esitetty mielenkiintoinen video tunnistamattomasta lentävästä esineestä Jemenin rannikolla.

Meren yläpuolella lentäneeseen tunnistamattomaan esineeseen (unidentified flying object, eli ufo) ammuttiin Yhdysvaltain Reaper-droonista ohjus. Ohjus näyttää kimpoavan pois esineestä. Asiasta uutisoi muun muassa BBC ja CBS News.

Missourin republikaaninen edustaja Eric Burlison jakoi videon kuulemistilaisuudessa. Video on kuvattu viime vuoden lokakuussa.

– Se on Hellfire-ohjus, joka osuu ufoon ja kimpoaa siitä pois, kommentoi tunnistamattomista lentävistä esineistä uutisoinut George Knapp tilaisuudessa.

– Emme ole koskaan nähneet Hellfire-ohjusten osuvan kohteeseen ja kimpoavan siitä pois, sanoi puolestaan entinen Pentagonin tiedustelupalvelun korkea virkamies Lue Elizondo.

Elizondo huomauttaa, että Hellfire-ohjus on erittäin tuhoisa.

– Mutta videossa näyttää siltä, että ohjus joko muuttaa suuntaansa tai ehkä kimpoaa kohteesta ja jatkaa matkaansa, Elizondo totesi.

Tiedossa ei ole, että mihin operaatioon kyseinen video liittyy.

Kuulemistilaisuuden järjestäneen työryhmän johtaja sanoi, että sen tarkoituksena oli tuoda hallituksen toimintaa läpinäkyväksi amerikkalaiselle yleisölle.

Hiljattain julkaistun Yhdysvaltain hallituksen raportin mukaan hallituksen tietoon oli tullut toukokuun 2023 ja kesäkuun 2024 välillä yli 750 havaintoa tunnistamattomista lentävistä esineistä. Tapaukset ovat herättäneet huolta turvallisuuteen liittyen.

