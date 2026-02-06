Isisin entisessä ydinkaupungissa Raqqassa valta on siirtymässä Syyrian keskushallinnolle. Kurdien johtamien joukkojen vetäytyminen on pääosin sujunut sovitun mukaisesti, mutta kitkaa ja epäluuloja on yhä ilmassa.

Syyriassa kurdien johtamat SDF-joukot ovat alkaneet luovuttaa hallussaan olleita alueita maan uuden johdon alaisuuteen. Yksi näkyvimmistä valtaa vaihtavista kaupungeista on Raqqa, jota äärijärjestö Isis piti hallussaan vuosina 2014–2017.

Kurdien johtamat SDF-joukot ilmoittivat viime viikon perjantaina päässeensä kattavaan sopuun Ahmed al-Sharaan johtaman Syyrian keskushallinnon kanssa.

Sopimukseen sisältyy kattava aselepo, ja SDF:n aseellisten joukkojen on määrä integroitua vaiheittain Syyrian armeijaan. Myös kurdien siviilihallinnon virastot on tarkoitus sulauttaa osaksi valtiota.

Raqqassa vetäytyminen ei sujunut täysin sopuisasti

Syyrian viranomaisten mukaan kurdijoukot ovat paikoin tuhonneet infrastruktuuria hidastaakseen keskushallinnon joukkojen etenemistä. Raqqaan johtavalla pääväylällä tämä näkyy sortuneena siltana.

– Kurdien SDF tuhosi tämän sillan, me tuhosimme SDF:n, hymiö. Näin lukee tässä Raqqaan vievän pääväylän sillassa. Kaikilta osin kurdien vetäytyminen Syyrian keskushallinnon joukkojen alta ei ole sujunut sopuisasti, kertoo MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen Raqqasta.

Syyrialaislähteiden mukaan kaupungissa nähtiin vain lyhyt viivytystaistelu. Kurdien SDF:n kerrotaan myös vanginneen omia taistelijoitaan, jotka eivät ole suostuneet sovitulla tavalla liittymään keskushallinnon alaisuuteen.

Kaupungin katukuvaa hallitsevat nyt Assadin valtakauden jälkeiset päivitetyt kolmitähtiset liput, ja Raqqaan palaa jatkuvasti ihmisiä, jotka pakenivat Isisin ja sodan jaloista.

– Lähdin Raqqasta vuonna 2014, kun Isis saapui tänne. Nyt olen muuttunut pakolaisesta jälleen kansalaiseksi, syyrialaiseksi henkilöksi. Olen kiitollinen Euroopalle ja siitä mitä olemme sieltä saaneet, mutta nyt on aika jälleenrakentaa tämä maa, sanoo paluumuuttaja Ahmad Al-Hajj.

Kurdihallinnon kohtelua on arvosteltu Raqqassa

Isisin kukistamisen jälkeen Raqqaa hallinneet kurdijoukot ovat monien paikallisten mukaan kohdelleet arabienemmistöä epäoikeudenmukaisesti. Uuden hallinnon alku näkyy osassa asukkaista selkeänä helpotuksena.

– Aikaisemmin täällä piti olla jatkuvasti varuillaan, mutta nyt uuden hallinnon alettua olo on paljon rennompi. Pääsemme opiskelemaan sitä mitä itse haluamme. Tämänhetkistä iloa ja helpotusta on vaikea kuvailla, sanoo opiskelija Sham Dabbe MTV:lle.

Sopimus lupaa aselevon, mutta yksityiskohdat auki

Kurdien itsehallintoalueen korkea-arvoinen edustaja Elham Ahmad kiitti Yhdysvaltoja ja Ranskaa sopimuksen välittämisestä.

– Sitoudumme sulautumisen onnistumiseen tavalla, joka palvelee Syyrian yhtenäisyyttä, vahvistaa kansallista rauhaa ja luo perustan uudelle vakauden ja kehityksen aikakaudelle, Ahmad sanoi X:ssä.

Sopimus takaa kurdeille myös kurdinkielisen opetuksen ja kansalaisuuden myöntämisen kansalaisuudettomille kurdeille. Yhdysvaltain Syyrian-lähettiläs Tom Barrack kutsui ratkaisua ”historialliseksi merkkipaaluksi” Syyrian hallinnon ja kurdien välillä ja ylisti ”kurdien poikkeuksellisia uhrauksia” Isisin vastaisessa taistelussa.

Kaikki eivät kuitenkaan ole vakuuttuneita. Brittiläisen Conflict Mediation Solutions -yhtiön Syyria-asiantuntija Lars Hauch sanoi AFP:lle, että sopimusteksti on monilta osin epämääräinen.

– Tämä vaikuttaa lopullisen sopimuksen sijaan edistyneeltä yhteisymmärryspöytäkirjalta, jonka järjestämisestä ja yksityiskohdista on vielä neuvoteltava, Hauch sanoi.

Kurdien luottamusta uuteen hallintoon ovat horjuttaneet al-Sharaan jihadistitausta, Syyrian arabienemmistön poliittinen paino sekä Turkin vahva tuki uudelle johdolle.

