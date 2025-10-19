YK kertoo Jemenin huthikapinallisten pitävän vankinaan kahtakymmentä YK:n työntekijää.
Huthikapinalliset hyökkäsivät lauantaina Jemenin pääkaupungissa Sanaassa YK:n tiloihin, joissa työntekijät ovat edelleen kiinni otettuina.
YK:n edustajan mukaan viisi kiinni otetuista on jemeniläisiä ja loput 15 ulkomaalaisia.
Edustaja kertoo YK:n olevan yhteydessä Sanaan viranomaisiin, Jemenin hallintoon ja soveltuviin jäsenmaihin, jotta tilanne saataisiin ratkaistua mahdollisimman nopeasti, työntekijät vapautettua ja YK:n tilat takaisin järjestön haltuun.
Yhteensä kymmeniä YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen työntekijöitä on otettu kiinni kapinallisten hallitsemilla alueilla Jemenissä.
Vuosikymmenen kestänyt sisällissota on YK:n mukaan syössyt Jemenin yhteen maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä.