YK kertoo Jemenin huthikapinallisten pitävän vankinaan kahtakymmentä YK:n työntekijää.

Huthikapinalliset hyökkäsivät lauantaina Jemenin pääkaupungissa Sanaassa YK:n tiloihin, joissa työntekijät ovat edelleen kiinni otettuina.

YK:n edustajan mukaan viisi kiinni otetuista on jemeniläisiä ja loput 15 ulkomaalaisia.

Edustaja kertoo YK:n olevan yhteydessä Sanaan viranomaisiin, Jemenin hallintoon ja soveltuviin jäsenmaihin, jotta tilanne saataisiin ratkaistua mahdollisimman nopeasti, työntekijät vapautettua ja YK:n tilat takaisin järjestön haltuun.

Yhteensä kymmeniä YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen työntekijöitä on otettu kiinni kapinallisten hallitsemilla alueilla Jemenissä.

Vuosikymmenen kestänyt sisällissota on YK:n mukaan syössyt Jemenin yhteen maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä.