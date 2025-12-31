Arabiemiraattien mukaan se vetää joukkonsa pois omasta tahdostaan.

Arabiemiraatit kertoi tiistaina, että maa vetää joukkonsa pois Jemenistä.

Kansainvälisesti maan hallinnoksi tunnustettu Jemenin presidenttineuvosto ja Saudi-Arabia vaativat aiemmin tiistaina, että Arabiemiraatit vetää kaikki joukkonsa Jemenistä vuorokauden sisällä sekä lopettaa kaiken sotilaallisen ja taloudellisen tukensa Jemeniin.

Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan se vetää terrorismia vastaan taistelevat joukkonsa Jemenistä omasta tahdostaan.

Arabiemiraatit on tukenut Jemenissä separatistista Etelän siirtymäneuvostoa STC:tä, joka pyrkii luomaan Jemenin eteläosaan oman valtionsa.

STC on ollut presidenttineuvoston kanssa hauraassa liittoumassa taistelussa hutheja vastaan. STC on virallisesti osa Jemenin presidenttineuvostoa, mutta se hallitsee itsenäisesti suurinta osaa Etelä-Jemenistä.

Iranin tukemien Huthien hallussa on maan pääkaupunki Sanaa ja sitä ympäröiviä maakuntia. Suurin osa Jemenin väestöstä asuu näillä alueilla.

Rakoileva liittouma

STC on joulukuussa ottanut haltuunsa presidenttineuvoston alaisten joukkojen hallussa olleita alueita. STC pitää nyt hallussaan kaikkia niitä alueita, jotka kuuluivat entiseen Etelä-Jemenin valtioon vuosina 1967–1990.

STC valtasi joulukuun alussa myös Adenissa sijaitsevan presidenttineuvoston päämajan.

Ennen valtausta saudiarabialaiset joukot vetäytyivät Adenista. Joukkojen mukana Saudi-Arabiaan poistuivat myös presidenttineuvoston johtaja Rashad al-Alimi ja Jemenin pääministerinä toimiva Salem Saleh bin Braik.

Iskuja Arabiemiraateista tulleisiin aluksiin

Saudi-Arabian johtama koalitio iski tiistaina Jemenin al-Mukallan satamassa kahteen Arabiemiraateista saapuneeseen alukseen. Koalitio syytti alusten kuljettaneen aseita etelän separatisteille.

Arabiemiraatit kiisti syytökset ja sanoi, että aluksissa ei ollut aseita ja niiden lasti ei ollut tarkoitettu millekään jemeniläiselle taholle.

Saudi-Arabia on syyttänyt Arabiemiraatteja siitä, että se olisi painostanut STC:n alaisia joukkoja tekemään sotilasoperaatioita lähellä Saudi-Arabian rajaa.

Sekä STC:n että presidenttineuvoston alaisten joukkojen edustajat ovat kertoneet, että ainakin toistakymmentätuhatta Saudi-Arabian tukemien joukkojen taistelijaa on tuotu lähelle maiden rajaa Saudi-Arabian puolelle.