Satoja yhdysvaltalaisia evakuoitiin koronaviruksen jumittamalta risteilyalukselta – neljällätoista todettu tartunta, mutta silti heidät laitettiin samalle lennolle muiden kanssa

Ensimmäisen lennon määränpää on Yhdysvaltojen lentotukikohta Kaliforniassa ja toinen Teksasissa, missä evakuoidut viettävät 14 päivää karanteenissa.

Bussit veivät matkustajat lentokoneisiin

– Olen onnellinen ja valmis lähtemään. Me tarvitsemme kunnon karanteenin, ja tämä ei ollut sellainen, Arana kritisoi risteilyaluksella järjestettyä karanteenia.

Australian pääministeri Scott Morrison kertoi, että risteilijällä on edelleen 200 australialaista, jotka evakuoidaan keskiviikkona. Hänen mukaansa myös australialaiset evakuoidut joutuvat 14 päivän karanteeniin kotimaahan päästyään.

"On kuin istuisi vankilassa asiasta, jota et ole tehnyt"

– Olen terve ja kahden viikon karanteenini on melkein ohi. Miksi haluaisin mennä linja-autoon ja lentokoneeseen sellaisten ihmisten kanssa, joilla voi olla koronavirustartunta, kun olen elänyt melkein kaksi viikkoa eristäytyen noiden ihmisten seurasta, tviittasi Matt Smith.

Aiemmin 40 aluksella ollutta amerikkalaista on viety koronavirustartunnan vuoksi sairaalahoitoon Japanissa.

Kotimaassa odottaa uusi kahden viikon karanteeni

– On kuin istuisi vankilassa asiasta, jota et ole tehnyt. He pitävät meitä panttivankeina täysin syyttä, kuvaili puolestaan Karey Mansicalco.