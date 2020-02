Karanteeniin asetettu luksusristeilijä on nyt suurin koronaviruskeskittymä Kiinan ulkopuolella – pariskunta esittelee videolla pikkuruisen hyttinsä, josta pääsee ulos tunniksi päivässä

Japanin Jokohamassa sijaitsevalla Diamond Princess- risteilyaluksella on vahvistettu kuusi uutta koronavirustartuntaa. Sen myötä risteilijällä on nyt 70 tartunnan saanutta, mikä nostaa Japanin koronavirustartuntojen määrän 96:een. Alus on nyt suurin viruskeskittymä Kiinan ulkopuolella.