Tekivätkö japanilaisviranomaiset sittenkin kamalan virheen? Diamond Princess -aluksesta on tullut pahin koronapesäke Kiinan ulkopuolella – satoja päästetään pois laivasta

Laivalla on todettu nyt kaikkiaan 542 koronavirustapausta. Kiinan ulkopuolella kyse on suurimmasta tautiryppäästä. Viimeisen vuorokauden sisällä on vahvistettu 88 uutta tartuntaa. Myös karanteenialuksella toimineista japanilaisista terveydenhoidon henkilökunnasta osa on itse saanut tartunnan.