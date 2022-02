Satoja suomalaissotilaita harjoittelee pian Nato-maiden kanssa Norjassa – olisiko Norjan rajoitetusta jäsenyydestä malliksi Suomelle?

Mukana on myös kaksi lentotukialusta, amerikkalainen Harry S. Truman ja brittiläinen Prince of Wales.

Norjan puolustusvoimien mukaan Cold Responsen tavoitteena on harjoitella sitä, miten liittolaiset voivat tarvittaessa vahvistaa Norjan puolustuskykyä. STT kysyi Norjan puolustusvoimilta, onko kyseessä siis Naton peruskirjan artikla 5:n mukainen yhteisen puolustuksen harjoitus. Vastauksessa ei otettu asiaan suoraa kantaa.

– CR 22:n tavoite on harjoitella Norjan vahvistamista kehittämällä osallistuvien joukkojen valmiutta ja osoittamalla liittolaisten ja kumppaneiden yhteenkuuluvuutta haastavissa ilmasto- ja topografisissa (maasto-)olosuhteissa, operatiivisesta päämajasta vastattiin sähköpostitse.

Cold Response on Norjan joka toinen vuosi järjestämä sotaharjoitus. Tänä keväänä se on suurin lajissaan sitten kylmän sodan. Vuonna 2018 Norjassa pidetty Trident Juncture -harjoitus, johon Suomi niin ikään osallistui, oli vieläkin suurempi, mutta se toteutettiin Naton, ei Norjan johdolla.

Huomattava osa Cold Responsen harjoitustoiminnasta tapahtuu merellä ja ilmassa, maajoukkoja kokonaisvahvuudesta on vajaa puolet. Ulkomaisia joukkoja tulee eniten Yhdysvalloista ja Britanniasta.

Wienin sopimuksen mukaisesti Norja on ilmoittanut harjoituksesta muille Etyj-maille ja kutsunut niistä tarkkailijoita, myös Venäjältä.

Paljon koronamuodollisuuksia harjoittelun mahdollistamiseksi

– Valmiusyksiköillä on kyky toimissa vaativissa taistelutehtävissä Puolustusvoimien uusimmalla kalustolla ja varustuksella. Valmiusyksiköissä palvelee varusmiehiä ja palkattua henkilöstöä, Maavoimien esikunnasta kerrottiin STT:lle.

Ei pysyviä liittolaisten tukikohtia tai ydinaseita

Kun keskustelu Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä kiihtyi vuodenvaihteen jälkeen, on puheenvuoroissa nostettu esiin Norja mahdollisena esimerkkinä jäsenyyden järjestämisestä. Vaikka Norja on yksi Naton perustajajäsenistä, se on omasta halustaan rajoittanut jäsenyytensä sisältöä tavoitteena rauhoitella suhdetta Neuvostoliittoon/Venäjään.