Kommentti: Natolta kylmä vastaus arktisella alueella – olisiko Norjan rajoitetusta jäsenyydestä malliksi myös Suomelle?

Jos Suomi on joutunut historian saatossa tasapainottelemaan lännen ja hyvien Venäjä-suhteiden välillä, on sitä joutunut tekemään myös Naton perustajiin kuuluva Norja. Hyvinvoiva öljyvaltio on puolustusliiton turvatakuiden piirissä, mutta se on omasta tahdostaan myös rajoittanut Naton toimintaa.