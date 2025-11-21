



Trump uhkaili demokraattipäättäjiä kuolemantuomiolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaili torstaina kuutta demokraattipäättäjää kuolemantuomiolla, koska nämä olivat kehottaneet asevoimien jäseniä olemaan tottelematta laittomia käskyjä. AFP / Lehtikuva Julkaistu 21.11.2025 06:17 MTV UUTISET – STT Demokraattikuusikko oli kehottanut asevoimien jäseniä olemaan tottelematta laittomia käskyjä ja syyttänyt Trumpin hallinnon kääntävän sotilaita yhdysvaltalaisia vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaili torstaina kuutta demokraattipäättäjää kuolemantuomiolla, koska nämä olivat kehottaneet asevoimien jäseniä olemaan tottelematta laittomia käskyjä. Truth Social -viestipalvelussaan Trump syytti demokraatteja vallankumouksellista toiminnasta ja kuvaili heitä pettureiksi. Trumpin mukaan kuusikko tulisi pidättää ja viedä oikeuden eteen. Tämän jälkeen hän väläytteli erillisessä päivityksessä kyseisten demokraattien vangitsemista. Kolmannessa aihetta käsittelevässä julkaisussaan hän puolestaan sanoi, että rangaistus vallankumouksellisesta toiminnasta on kuolema. Trump jakoi purkauksensa yhteydessä myös useita muiden käyttäjien viestejä. Näistä yhdessä Trumpia kehotettiin hirttämään demokraattikuusikko. Viestissä väitettiin, että näin olisi tehnyt myös maan ensimmäinen presidentti George Washington. Demokraattiedustajat olivat esittäneet alkuperäisen vetoomuksensa viestipalvelu X:ssä julkaistulla videolla. Videolla puhuvat senaattorit Elissa Slotkin ja Mark Kelly sekä kongressiedustajat Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio ja Chrissy Houlahan.





He kaikki ovat toimineet aiemmin Yhdysvaltain asevoimissa tai tiedustelupalveluissa. Kelly on esimerkiksi palvellut laivastossa, minkä lisäksi hän on ollut avaruushallinto Nasan astronauttina. Slotkin puolestaan on työskennellyt CIA:n piikkiin Irakissa.

– Kenenkään ei tarvitse toteuttaa käskyjä, jotka rikkovat lakia tai perustuslakiamme, he sanoivat.

Perustuslakia uhataan kotimaasta käsin

Demokraatit eivät videoviestissään tarkentaneet erikseen, mihin käskyihin he viittasivat, mutta demokraatit ovat syyttäneet Trumpin käyttävän sotilaita yhdysvaltalaisia vastaan.

Trumpin toisen kauden hallinto on muun muassa määrännyt kansalliskaartin sotilaita useisiin Yhdysvaltain kaupunkeihin, usein vasten paikallisten viranomaisten tahtoa.

– Tämä hallinto asettaa univormuihin sonnustautuneet sotilas- ja tiedustelualan ammattilaisemme Yhdysvaltain kansalaisia ​​vastaan, demokraattikuusikko sanoi videollaan.

– Kuten me, tekin vannoitte valan suojella ja puolustaa tätä perustuslakia. Tällä hetkellä perustuslakiimme kohdistuvat uhat eivät tule vain ulkomailta, vaan myös täältä kotoa, he jatkoivat.

Trumpin johdossa Yhdysvaltain asevoimat on myös tehnyt Karibianmerellä ja Tyynellämerellä lukuisia iskuja veneisiin, joita hallinto on väittänyt käytetyn huumeiden salakuljetukseen. Asiantuntijat ovat katsoneet, että Yhdysvaltain iskut rikkovat kansainvälistä oikeutta.

Slotkin: Aivan sopimatonta

Senaattori Elissa Slotkin korosti Trumpin uhanneen häntä ja viittä muuta demokraattia pidätyksellä, oikeudenkäynnillä ja hirttokuolemalla, koska tämä ei ollut samaa mieltä kuusikon julkaiseman videon kanssa.

– Toivoisin, että kaikista taustoista tulevat ihmiset – demokraatit, republikaanit, sitoutumattomat – olisivat yhtä mieltä siitä, että kanssamme eri mieltä olevien uhkaileminen kuolemalla on täysin sopimatonta meille amerikkalaisina, hän jatkoi.

Slotkin sanoi uskovansa, että Yhdysvallat on parempi kuin sen nykyinen poliittinen ilmapirii antaa ymmärtää.

Kongressiedustaja puolestaan Jason Crow julkaisi kuusikolta yhteisen lausunnon, jossa he painottivat vannoneensa valan puolustaa Yhdysvaltain perustuslakia.

– Mikään uhkaus, pelottelu tai kehotus väkivaltaan ei estä meitä tästä pyhästä velvollisuudesta, he sanoivat.

– Kaikkien amerikkalaisten on tultava yhteen ja tuomittava presidentin kehotukset murhiin ja poliittiseen väkivaltaan.

Valkoinen talo koitti pakitella

Trumpin puheet tyrmättiin myös muualta demokraattien riveistä.

– Trump vaati juuri vaaleilla valittujen demokraattipäättäjien kuolemaa. Täysin häpeällistä, puolue kirjoitti X:ssä.

Senaatin vähemmistöjohtaja, demokraatti Chuck Schumer syytti Trumpia väkivallan lietsomisesta kannattajiensa keskuudessa.

Valkoinen talo koitti sen sijaan lieventää puheita jälkikäteen Trumpin puolesta. Lehdistösihteeri Karoline Leavittin mukaan presidentti ei halunnut, että kongressin jäseniä teloitetaan. Leavitt kuitenkin arvosteli päättäjiä ja vaati toimittajia puuttumaan heidän puheisiinsa.

– Miksi ette puhu siitä, mitä nämä kongressin jäsenet tekevät yllyttääkseen väkivaltaan, Leavitt tiedusteli.