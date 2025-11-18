Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Washingtonissa vierailulla oleva Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman tiennyt mitään toimittaja Jamal Khashoggin murhasta vuonna 2018.
Mohammed Bin Salmanin on epäilty hyväksyneen tai määränneen Jamal Khashoggin murhan.
CNN:n mukaan Donald Trump tyrmäsi toimittajien kysymyksen maailmaa kuohuttaneesta murhasta sanoen, että "Khashoggi oli äärimmäisen kiistelty henkilö".
Trumpin mukaan kysymys kruununprinssin vierailun aikana tähtäsi vieraan nolaamiseen.
Trump sanoi toimittajille myös, etteivät monet pitäneet Khashoggista ja että asioita tapahtuu.
Mohammed bin Salman sanoi, että toimittaja Jamal Khashoggin murha vuonna 2018 oli kivulias asia ja valtava virhe. Bin Salmanin mukaan Saudi-Arabia tekee parhaansa, ettei vastaavaa tapahdu enää.
Suhteiden normalisoiminen Israelin kanssa?
Saudi-Arabia aikoo investoida Yhdysvaltoihin jopa biljoonan dollarin edestä, bin Salman kertoi Trumpille Valkoisessa talossa.