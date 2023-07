Yhdysvaltain laivaston komentajaksi nousemassa ensi kertaa nainen

Yhdysvaltain asevoimien laivaston komentajaksi on tulossa ensi kertaa nainen. Presidentti Joe Biden ilmoitti perjantaina, että hän nimittää neljän tähden amiraalin Lisa Franchettin Yhdysvaltain laivaston johtoon.



Tähän mennessä Franchetti on tehnyt asevoimissa 38 vuoden uran. Hänestä tuli laivaston operaatioiden varapäällikkö syyskuussa 2022.



Laivaston nykyisen komentajan Mike Gildayn on määrä luopua tehtävästä elokuussa. Ei ole vielä selvää, vahvistaako senaatti Franchettin nimityksen tuohon mennessä.



Republikaaneja edustava senaattori Tommy Tuberville on jarruttanut yli 200:n korkea-arvoisen sotilaan nimityksiä. Veto on protesti sille, että puolustusministeriö tukee naissotilaiden matkustamista saamaan abortin, jos sitä ei ole mahdollista tehdä heidän asemapaikkakunnallaan.



Biden varoitti, että upseerinimitysten viivyttäminen on sekä väärin että maan turvallisuudelle vaarallista.