Venäjä-asiantuntija: Tietoverkot paljastavat tyytymättömyyden Putiniin – tämä olisi Kremlin valtakamppailun pahin lopputulos

Selvityksessä yllätyksen toi kuitenkin niin sanottu pahuuden banaalius. Grozev tiimeineen huomasi, miten liberaalin oloiset ja eurooppalaisittain kaupungistuneet ohjelmoijat suhtautuvat tehtäviinsä ohjusten parissa kuin mihin tahansa työhön, samalla tietäen tappavansa siviilejä. He kävivät töissä, hoitivat hommat ja elivät normaalia elämää.

Grozev pitää julkaistua juttua tärkeänä, koska uskoo sen murtavan tiettyä nimettömyyden ja rankaisemattomuuden suojaa, joka kaukana rintamalinjoista työskentelevillä ohjelmoijilla on. Toiveena on, että tämän myötä Venäjän kyky rekrytoida osaavaa työvoimaa vastaaviin tehtäviin vaikeutuu. Grozevin mukaan vaikuttaa siltä, että Venäjällä on nykyäänkin haasteita näiden joukkojen rekrytoinnissa.