Suomessa asuvan Victorin isä uskoo sotaan, äiti ei – näin Venäjän propagandakoneisto sotkee ihmismielen: "Vastarinnalla on kova hinta, jopa oma henki"

Victor on asunut Suomessa kymmenen vuoden ajan. Lapsuutensa hän vietti Venäjällä.

– Olin varma, että Putin on tullut hulluksi.

Isän kohdalla taas on toisin. Hän kannattaa sotaa. Victor on riidellyt useasti sodasta isänsä kanssa.

– Riita syttyi siitä, kun isäni uskoo propagandaan, jonka mukaan Ukrainalla on aselaboratorioita ja likaisia pommeja Tšernobylissä. Hän uskoi jopa siihen, että Ukraina levittää biologisia aseita Venäjälle muuttolintujen mukana.

Äärimmäisen rajoittunutta tiedonsaantia

Valtio on estänyt pääsyn moneen kansainväliseen mediaan. Myös sosiaalisen median palveluita on estetty tai suljettu. Esimerkkeinä Facebook, Twitter ja Instagram.

– Valtion propagandan saatavuus on huomattavasti helpompaa. Se on valtaosalle venäläiselle ainoa tieto, johon pääsee käsiksi.

– Ihminen ajattelee, että länsimainen media on minua ja maatani vastaan, on helpompaa uskoa Kremlin propagandaan.

Toinen vaihtoehto on etäännyttää itsensä.

– Venäjä on valtavan kokoinen maa. Siellä asuu lähes 145 miljoonaa ihmistä. Moni ajattelee, että sota ei kosketa henkilökohtaisesti minua, sillä asun ihan toisella puolella maata. Sotaa ei saa edes kutsua sodaksi, vaan sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi, toteaa Victor.

Totuuden ja valheellisen tiedon yhdistäminen

Eräs olennainen piirre Venäjän propagandassa on Dovbyshin mukaan fuusionmainen totuudellisen ja valheellisen tiedon yhdistäminen.

Vastarinnan kova hinta

Monille kansalaisille Venäjällä on iskostunut käsitys, että muutosta on hyvin vaikea saada aikaan.

Kyselytutkimukset eivät anna varteenotettavaa tietoa siitä, kuinka vahvaa sodan vastustus todellisuudessa on.

Sodan vastustamisella on kuitenkin kova hintansa: armeijaa kritisoiva henkilö voidaan lähettää yli kymmenen vuoden vankeuteen.

Länsi kaiken pahan alku ja juuri

Eräs olennainen piirre Venäjällä on lännen vihollisena esittäminen.

– Venäjällä tuntuu olevan fiksaatio Yhdysvalloista supervoimana, joka on kaiken pahan alku ja juuri, kertoo Victor.

– Venäjällä ei tunnuta ymmärtävän, että pienelläkin valtiolla on valtaa. He ovat juuttuneet etupiiriajatteluun. Lisäksi valta on äärimmäisen keskittynyttä, toteaa Victor.