Suomen Pankin tutkimuslaitos: Venäjän taloustilanne heikkenee

Venäjä bruttokansantuotteen kasvuvauhti hidastui toisella vuosineljänneksellä ja jäi odotuksia heikommaksi, kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos Bofit.
Tilastolaitos Rosstatin ennakkoarvion mukaan Venäjän bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 1,1 prosenttia vuotta aiemmasta.
Venäjän keskuspankin ennusteessa toisen neljänneksen talouskasvuksi odotettiin 1,8 prosenttia ja Bloombergin analyytikkokyselyssä 1,5 prosenttia.
Venäjän talouskasvu on hiipunut muun muassa korkean korkotason ja öljyn hinnan laskun vuoksi.