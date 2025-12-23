Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on nyt myöntänyt neutraalin urheilijan statuksen kaikkiaan 38 venäläiselle ja valkovenäläiselle FIS:n lajien toimijalle.

Tuoreimmalla listalla mukana ovat myös ensimmäiset mäkihyppääjät. Danil Sadrejev, 22, ja Mihail Nazarov, 31, saattavat palauttaa venäläisvärit kansainvälisiin hyppytorneihin vuodenvaihteen Keski-Euroopan mäkiviikolla.

Toistaiseksi neutraalin statuksen saaneista valkovenäläisiä on 20 ja venäläisiä 18. Urheilijoita joukossa on 21 ja taustahenkilöstöä 17.

Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin FIS:n kilpailuista sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS päätti joulukuun alussa, että venäläisillä ja valkovenäläisillä on oikeus osallistua helmikuun Milano-Cortinan talviolympialaisiin neutraaleina urheilijoina FIS:n lajeissa.