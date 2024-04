Konkaripoliisit MTV:lle: Viisi vuotta kateissa olleen Saara Arvan ruumiista voi löytyä vielä väkivallan merkkejä

Mika Moringin tappamaksi epäillyn Saara Arvan ruumis löytyi maastosta Pohjois-Savossa. Vainaja on varmistunut hammaskarttatutkimuksissa vuonna 2019 kadonneeksi Arvaksi. Arva oli nähty ennen katoamista Moringin seurassa.

– Se edellyttää kyllä, että väkivalta on mennyt luihin mutta jos vain kudoksiin, eipä siitä mitään irti saa, Elfgren toteaa.

– Riippuu tietenkin, mitä on löytynyt ja missä kunnossa ruumis on eli onko koko ruumis vai sen osia. Haasteellista se tutkinnalle joka tapauksessa on, Eriksson lisää.