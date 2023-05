Mika Moringin seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä tänään tuomio

Mika Moringia, 51, syytetään Helsingin käräjäoikeudessa muun muassa raiskauksista ja törkeistä vapaudenriistoista. Asianomistajina eli uhreina on seitsemän naista.

Moring on kiistänyt kaikki syytteet.

Epäillään myös henkirikoksista

Sen jälkeen poliisi saikin useita ilmoituksia, jotka johtivat uusiin rikosepäilyihin. Myös STT on julkaissut Moringin nimen jo esitutkintavaiheessa mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi sekä koska nimen julkaisu saattaa edistää vakavien rikosepäilyjen selvittämistä.

Moringia vastaan on vireillä myös kaksi raiskaussyytettä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Tekoaika niissä on vuoden 2020 joulukuussa. Käräjäoikeus käsittelee syytteitä tällä viikolla.

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään.