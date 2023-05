Lukuisista seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomitun Mika Moringin raiskaussyytteitä käsitellään Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely Moringin raiskaussyytteistä. Moringia, 51, vastaan on nostettu kaksi syytettä raiskauksesta. Epäiltyjen rikosten tekoaika on joulukuussa 2020.

Kanta-Hämeen syytteiden tarkempi sisältö ei ole tiedossa, ja koska kyseessä on seksuaalirikosjuttu, käräjäoikeus käsittelee syytteitä suljetuin ovin. Käsittelylle on varattu kaksi päivää, minkä lisäksi perjantai on varapäivänä. Tuomio annetaan myöhemmin.