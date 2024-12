Ranskaa kuohuttaneessa sarjaraiskaustapauksessa tuomio

Tapaus on kuohuttanut Ranskaa. Uhriksi joutuneesta Gisele Pelicot'sta on tullut feministinen sankari.

Ranskaa kuohuttaneessa sarjaraiskaustapauksessa on tarkoitus antaa tänään tuomio. Dominique Pelicot, 72, huumasi vuosien ajan vaimoaan ja antoi kymmenten miesten raiskata tämän.

Gisele Pelicot'sta, 72, on tullut oikeudenkäynnin myötä feministinen sankari Ranskassa ja muuallakin.

Hänellä olisi ollut oikeus suljettuun oikeudenkäyntiin, mutta hän valitsi julkisen oikeudenkäynnin ja on todistanut oikeudessa raiskaajiensa läsnäollessa.

Dominique Pelicot'n lisäksi syytettyinä on 50 miestä, jotka ovat iältään 27–74-vuotiaita.

Dominique Pelicot on tunnustanut huumanneensa toistuvasti nykyistä ex-vaimoaan, jotta hän ja kymmenet muut pystyivät raiskaamaan tätä. Hän oli värvännyt internetistä itselleen ennestään tuntemattomia miehiä tätä tarkoitusta varten.

Rikokset tapahtuivat Mazanin pikkukaupungissa Etelä-Ranskassa vuosien 2011 ja 2020 välillä.

Dominique Pelicot'n rikokset paljastuivat syksyllä 2020, kun hän jäi kiinni kuvien ottamisesta naisten hameiden alta ruokakaupassa.

Seuranneessa tutkinnassa poliisi löysi hänen tietokoneeltaan tuhansia kuvia ja videoita miehistä raiskaamassa Gisele Pelicot'ta.

Feminismin keulakuva

Oikeudenkäynti alkoi Avignonissa syyskuussa. Oikeustalon ulkopuolelle on kerääntynyt oikeudenkäynnin aikana joka päivä naisia osoittamaan tukeaan Gisele Pelicot'lle.

Esiintymällä julkisesti hän on kertonut pyrkivänsä osoittamaan, että raiskauksessa häpeän ei pitäisi olla uhrilla, vaan raiskaajalla.

Tapaus on herättänyt Ranskassa keskustelua siitä, miten kymmenet näennäisen tavalliset miehet olivat valmiita raiskaamaan.

– Näen itseäni hänessä (Giselessä). Yksi syytettynä olevista miehistä oli joskus ystäväni. Se on ällöttävää, kertoi BBC:lle 54-vuotias Isabelle Munier, joka oli tullut seuraamaan oikeudenkäyntiä.

– Hänestä on tullut feminismin keulakuva, sanoi Sadjia Djimli, 20.

Syyttäjät ovat vaatineet Dominique Pelicot'lle enimmäistuomiota eli 20 vuoden vankeusrangaistusta törkeästä raiskauksesta.

49 muutakin miestä on syytettynä törkeästä raiskauksesta, ja heille on vaadittu 10–18 vuoden vankeustuomioita. Lisäksi yksi mies on syytettynä seksuaalisesta kajoamisesta ja voi saada enintään neljä vuotta vankeutta.

Joidenkin miesten puolustusasianajajat ovat yrittäneet vierittää syyn kokonaan Dominique Pelicot'n niskoille.

Anteeksipyyntö perheelle

Maanantaina oikeudenkäynnin loppulausunnossaan Dominique Pelicot pyysi perheeltään anteeksi ja suitsutti Gisele Pelicot'n rohkeutta.

– Haluaisin aloittaa ylistämällä ex-vaimoni rohkeutta, hän sanoi.

– Kadun sitä mitä tein, tuotin (perheelleni) kärsimystä. Pyydän heidän anteeksiantoaan.

Dominique Pelicot sanoi toivovansa, että ihmiset unohtaisivat hänet, ja kertoi tuntevansa suurta häpeää.

– Voin sanoa perheelleni, että rakastan heitä.

Hän kääntyi sitten viiden tuomarin puoleen ja sanoi, että hänen loppuelämänsä on nyt heidän käsissään.

Oikeudenkäyntiä johtavan tuomarin mukaan tuomio on näillä näkymin tarkoitus lukea torstaina kello 10.30 Suomen aikaa. Hän kuitenkin sanoi, että tuomionluku saattaa lykkääntyä torstai-iltapäivään tai perjantaiaamuun.