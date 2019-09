Jukka löysi lapsensa hautomasta itsemurhaa pillerit kourassa – jakaa nyt tarinansa, jotta muut vanhemmat havahtuisivat kuuntelemaan lapsiaan ajoissa

Henkilöiden nimet ja arkaluontoiset yksityiskohdat on muutettu haastateltujen yksityisyyden suojaamiseksi.

Vuosi sitten Jukka oli kotonaan 15-vuotiaan teininsä Usvan kanssa. Oli tavallinen arki-ilta, mutta isälle tuli tunne, että Usvan käytös on jotenkin erikoista.

Hän meni Usvan huoneeseen, missä tämä istui sängyllään polvet jalkojensa alla. Jukka istui hänen viereensä, ja he juttelivat noin tunnin ajan kaikenlaisista asioista, joita tyttären elämässä oli meneillään.

– Hän sanoi, ettei jaksa. Hän haluaisi tappaa itsensä, koska on arvoton ja epäonnistunut elämässä.

– Sanoin että ei hän ole, hän on rakkainta mitä ikinä voi olla. Otin varovasti hänen kädestään kiinni ja sanoin, ettei näitä nyt oteta. Hän antoi ottaa ne kädestään.

Kitkaa opettajan kanssa

Jukan lapsi on ollut koulukiusattu lähes tämän koko kouluiän ajan. Isä kertoo, että luonteeltaan herkän ja taiteellisen Usvan koulutaival alkoi hyvin ja hän oli innoissaan koulunkäynnistä.

Usvan vanhempien mukaan myös muiden lasten vanhemmat olivat ilmaisseet ongelmia kyseisen opettajan kanssa. He kertovat pettyneensä koulun tapaan käsitellä asiaa.

Vielä päättäjäisjuhlassa opettaja ilmaisi vanhemmalle, ettei lapsi tule menestymään. Pelko osoittautui kuitenkin turhaksi, koska yläasteella koulun vaihduttua koulunkäynti alkoi taas sujua. Nyt hän on jo aikuinen, ja opiskelee insinööriksi.

MTV Uutiset on ollut yhteydessä kouluun, mutta yksittäisten oppilaiden asioita ei kommentoida vaitiolovelvollisuuden nojalla. Koulun mukaan kaikki opettajat ovat päteviä tehtävissään.

Yläasteella helpotti hetkeksi

MTV Uutiset on nähnyt osan Usvan saamista viesteistä, jotka ovat sisällöltään karua luettavaa.

Useissa viesteissä myös kyseenalaistetaan hänen sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiään rumin sanankääntein. Asia on yhdistetty myös itsemurhakehotuksiin, ja se näyttäytyy viestien perusteella yhdeksi suosituimmaksi lyömäaseeksi.

Usva käyttää itsestään sukupuolineutraalia nimeä ja on näkyvästi puolustanut vähemmistöjä.

– Minulle ja tytön äidille ei ole väliä mistä hän tykkää. Hän on meille aina rakas, tapahtui mitä hyvänsä, Jukka sanoo.

Viesteistä on tehty rikosilmoitus

Viestit on lähetetty nuorten suosiman Tellynom -palvelun kautta. Palvelussa luodaan oma profiili, ja kuka tahansa käyttäjä voi anonyymina esittää toiselle käyttäjälle kysymyksiä. Kysymykset eivät näy muille, jos profiilin omistaja ei vastaa niihin.

Palvelu itse mainostaa anonyymiyden kannustavan tutustumaan uusiin ihmisiin. Toisaalta sen turvin on helppo myös kiusata. Palvelussa on ohjeet epämiellyttävien viestien varalle, mutta keinot puuttua asiaan ovat silti vähäiset. Usvan saamia viestejä oli isän mukaan yli 200, ja ne tulivat eri profiileilta.

Poliisi on kirjannut tapauksen, mutta päätynyt keskeyttämään tutkinnan.

Kertominen pahensi kiusaamista

Usein lapset ja varsinkin nuoret pelkäävät kiusaamisen pahentuvan, jos kiusaaja saa tietää, että hänestä on kerrottu aikuisille. Myös Usvan saamissa viesteissä häntä haukutaan ja syyllistetään, koska oli kertonut erään oppilaan kiusaavan häntä.

Heidän mukaansa koulun ja sosiaaliviranomaisten mielestä ongelmat johtuivat lapsen laiskuudesta. Vanhempien mielestä se on absurdia, koska Usva rakasti koulua silloin, kun häntä ei kiusattu.

Nyt peruskoulun päätyttyä kiusaaminen on rauhoittunut.

Kun Usva reilu vuosi sitten harkitsi itsemurhaa, se ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän oli itsetuhoinen. Usva oli alkanut viillellä itseään yläasteella, ja Jukka-isä on oppinut tarkkailemaan lapsensa verijälkiä, joita löytyy käsistä ja jaloista sadoittain.

Pari kertaa viillot ovat olleet sen verran vakavia, että on pitänyt lähteä ensiapuun.

Jukka kertoo, ettei Usva ole fyysisesti satuttanut itseään enää vähään aikaan, mutta masennusta ja ahdistusta hoidetaan yhä. Vanhemman huoli on edelleen läsnä.

– Jos töissä menee pidempään, on pelko siitä, onko kotona kaikki hyvin ja ettei hän ole tehnyt itselleen mitään, isä kertoo.

Tilanne on samankaltainen iltaisin. Isä huolestuu, jos tytär on huoneessa pitkään yksin. Hän tietää, ettei teini-ikäistä voi vahtia joka hetki, joten huolta on vain kestettävä.