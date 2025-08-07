Koko ikänsä tanssinut Tinze TTK:sta: "Pääsen kokeilemaan aivan erilaista tanssia"

Tinze nähdään tänä syksynä mukana TTK-kaudella.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 18. tuotantokauden tähtiparit on julkistettu. Tanssiparketille hyppää twerkkaaja Tia-Maria “Tinze” Sokka, 34.

Tinze kertoo TTK:ssa lähtevänsä pois omalta mukavuusalueeltaan ja pääsevänsä kohtaamaan aivan uudenlaisen ja itselleen täysin tuntemattoman maailman. 

– Olen tanssinut koko elämäni, mutta TTK ja kilpatanssi on jotain ihan uutta. Nyt pääsen kokeilemaan aivan erilaista tanssia, erilaista fyysistä ilmaisua, jossa ei voi vain mennä omassa energiassa. Paritanssissa on kuunneltava ja luotettava toiseen ihmiseen. Haluan oppia uutta ja ylittää itseni – ja tehdä sen niin hyvin kuin pystyn, hän kuvaili. 

Tinzen mukaan osallistuminen ohjelmaan on ollut hänen pitkäaikainen haaveensa. Hän toivoo oppivansa itsestään jotain uutta. 

Twerkkaaja myöntää myös jännittävänsä kisaassa useita asioita.

– Ehdottomasti suurin pelkoni on, että tulee täysi blackout kesken tanssin – etten yhtäkkiä lainkaan muista, mitä piti tehdä, hän summaa. 

Tinze uskoo, että TTK tulee olemaan opettavaisin ja jännittävin projekti, johon hän on lähtenyt mukaan. Tähtiopettajakseen hän saa Valtteri Palinin.

– Valtteri on tosi rauhallinen ja selkeä. Uskon, että hän osaa auttaa mua pysähtymään, hengittämään ja keskittymään oikeisiin asioihin. Menen niin helposti sata lasissa – Valtteri tuo siihen tosi hyvää vastapainoa. Ja jos se blackout tulee, niin en ole yksin, vaan Valtteri on siinä mun vierellä, Tinze summaa.

Tanssii Tähtien Kanssa alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 31.8. klo 19.30.

