Sara Forsberg muistelee Los Angelesin aikojaan positiivisella haikeudella – ilman terveysvakuutusta hän joutui joskus valitsemaan uskomattomalta kuulostavan vaihtoehdon

– Yritän päästä käymään Losissa aina, kun mahdollista. Nykyisin se on tietysti vähän harvemmin, kun käyn päivätöissä, eikä ole niin helppoa lähteä duunista monen viikon reissulle. Muistelen aikaa lämmöllä, myötätunnolla ja ymmärryksellä nuorempaa Saraa kohtaan, joka lähti rohkeasti tekemään asioita muiden mielipiteistä huolimatta ja otti riskejä. Tuli myötä- ja vastoinkäymisiä, ja niistä kaikista otettiin oppeja, Forsberg muisteli.

Hän on ollut oman elämänsä suurin vaatija ja tavoitteiden asettaja, mutta tänä päivänä ote itseä kohtaan on huomattavasti inhimillisempi.

– On oppinut olemaan vertaamatta itseään muihin ja muiden matkoihin. Prosessi on edelleen käynnissä, eikä kukaan ole ikinä välttämättä tällaisissa asioissa valmis. Mutta yritän edelleen jatkuvasti muistaa, että olen ihminen ja vajavainen sellainen, minussakin on puutteita. Mutta niin kauan, kun joka päivä yrittää olla edeltävää vähän parempi niin, olen tyytyväinen, hän kertoi.