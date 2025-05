Love Island -Pirita on twerkkauksen Suomen mestari 2022 – tällaista kumppania hän etsii

Love Island Suomi -villalle astellut Pirita on twerkkauksen Suomen mestari.

Pirita, 25, on tanssija-tanssinopettaja Tampereelta. Hän asteli Love Island Suomi -villaan viikko sitten.

Pirita on twerkkauksen Suomen mestari vuodelta 2022. Hän lähti tuolloin kisoihin pitämään hauskaa eikä ajatellut hakevansa palkintoa, vaikka onkin kisannut joukkueensa kanssa jo pitkään.

– Siinä oli paljon asioita, mitä olin jo aiemmin kokenut, mutta oli se tietynlainen itsensä ylittäminen ja onnistuminen. Twerkkaus on pirun hauskaa. Päädyin sen pariin, kun harrastin jalkapalloa ja oli liikuntakielto päällä. Kiellon lopulla eksyin Tinzen workshopiin, ja twerkkaus oli niin hauskaa, etten enää mennyt takaisin futistreeneihin, Pirita kertoo MTV Uutisille.

Hän kuvaa itseään pirskahtelevaksi ja perusluonteeltaan todella positiiviseksi ihmiseksi.

– Olen ikuinen optimisti, joskus vähän liikaakin. Olen myös empaattinen ja hauska.

Ystävät todennäköisesti sanoisivat häntä sellaiseksi, joka ei ota itseään liian tosissaan. He ehkä huomauttaisivat häntä myös aikatauluoptimismista.

– Joskus saattaa tulla vähän kiire paikkoihin, Pirita sanoo hieman huvittuneena.

Hän ei halua pelata villalla mitään pelejä, mutta on valmis tekemään itsekkäitä valintoja, jos on kiinnostunut jostakin ja tämä on sillä hetkellä jonkun toisen kanssa.

– Pelaaminen kuulostaa siltä, että tekee asioita huvikseen. Näen, että on pakollinen paha, jos joutuu tavallaan viemään ihmisen toiselta. Pitää tuossa kohtaa asettaa oma etu muiden edelle. En halua pelata pelejä, vaan elää rehellisesti ja aidosti ja seisoa tekemieni valintojen takana, Pirita toteaa.

”Ahdasmielisyys ja muutosvastaisuus ei viehätä”

Pirita kuvailee parisuhdehistoriaansa ei-niin-kirjavaksi. Hän on itsenäinen tyyppi, joka pitää elämästään paljon juuri sellaisena kuin se on.

– En koe tarvitsevani ketään enkä ole aktiivisesti koskaan etsinyt mitään. Minulla on takana yksi vakavampi suhde, josta on 3–4 vuotta aikaa. Seurustelimme vuoden ajan useamman vuoden kaveruuden jälkeen.

Yhtenevät arvot ja tietynlainen optimismi ovat Piritalle tärkeitä parisuhteessa. Myös samanlainen huumorintaju nousee kärkipaikoille.

– Terve maskuliinisuus ja itsevarmuus, hauska, mukava, haluaa muille hyvää, kohtelias, pitkä, kiva hymy, hyvännäköinen, urheilullinen, tietyllä tapaa kunnianhimoinen ja itsenäinen, Pirita listaa piirteitä ihannekumppanistaan.

Hän toivoo, että he tekevät tulevan kumppanin kanssa asioita yhdessä, mutta molempien oma elämä olisi myös vahvasti läsnä eikä kaikkea tarvitsisi tehdä käsi kädessä.

– Toivon jakavani kumppanin kanssa yhteistä arkea ja lomareissuja. On joku, joka on mukana suruissa, iloissa, onnistumisissa ja epäonnistumisissa. Tietysti on tärkeää, että on yhteisiä kiinnostuksenkohteita.

Pirita kiinnittää ensimmäisenä huomiota uudessa ihmisessä energiaan ja siihen, miten tämä ottaa muut huomioon. Ulkoisista seikoista nousevat esiin pituus, hymy ja silmät.

– Olen itse 174 senttimetriä pitkä, joten siksi kiinnitän pituuteen erityistä huomiota.

Jos kumppani ei halua kehittyä, on se Piritalle ehdoton punainen vaate.

– Sellainen asenne, että ”olen vain tällainen, ota tai jätä”. Toki, jos kyse on jostain muuttumattomasta ominaisuudesta, niin tuo on ok. Mutta, jos ei halua kehittyä missään, niin se on iso red flag. Itse haluan olla paras versio itsestäni, oppia uusia juttuja ja olla avoin uusille asioille. Ahdasmielisyys ja muutosvastaisuus ei viehätä, Pirita summaa.

– Arvokysymykset ovat itselle tärkeitä. Jos on todella itsekäs ihminen vaikka ilmastonmuutosta ja ihmis- ja eläinoikeuksia ajatellen, niin se on myös iso red flag. Nuo asiat ovat todella lähellä sydäntäni, Pirita jatkaa.

Hän kiinnittää huomiota myös siihen, miten kumppaniehdokas puhuu muista ihmisistä. Pirita ei esimerkiksi halua, että häntä kehutaan painamalla muita alaspäin.

– ”Olet niin paljon kauniimpi kuin muut”. Ei ole viehättävää polkea muita alaspäin, jotta pystyy korostamaan jonkun toisen hyvää puolta, Pirita antaa esimerkin.

Villejä reissuja

Pirita kokee olevansa spontaani ihminen. Muistona nousee mieleen parin vuoden takainen reissu Kroatiaan parhaan ystävän kanssa. He lähtivät saarelle, josta eivät olleet varanneet majoitusta etukäteen, ja päätyivät hirvittävään majapaikkaan.

– Yritimme olla mahdollisimman pitkään ulkona, ettemme joutuisi menemään sinne ollenkaan. Lopulta menimme ravintolaan ja juttelimme paikan omistajien kanssa. Päädyimme viettämään iltaa heidän kanssaan aamuun asti ja näimme heitä myös seuraavana päivänä. Olipahan kokemus, mutta tulipahan tehtyä, Pirita nauraa.

Toinen villi muisto on matkasta siskon kanssa Kapkaupunkiin, Etelä-Afrikkaan, missä kaksikko laskeutui korkeita vesiputouksia alas ja hyppäsi 14-metriseltä kallionkielekkeeltä vuoristojärveen.

– En ollut todellakaan ajatellut tekeväni tuollaista, Pirita muistelee.

Love Island Suomi MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla maanantaista perjantaihin. MTV Katsomo+ -tilauksella viikon jaksot ennakkoon maanantaisin. Maksutta MTV Katsomossa yksi jakso päivässä maanantaista perjantaihin. Ohjelmaa esitetään myös MTV3-kanavalla arkisin myöhäisilloissa.