Love Island Suomi -ohjelman sinkku Josefiinalla, 23, on 17 vuoden urheilutausta taitoluistelussa – lopetuspäätös syntyi pakon edessä: "Se oli hirveää"

Love Island Suomi -ohjelman 4. tuotantokausi alkaa kesäkuun alussa. Mukana rakkautta etsimässä on Helsingissä asuva Josefiina , 23, joka työskentelee sosiaalisen median ja taitoluisteluvalmentamisen parissa. Josefiina on tuttu myös Wellnessmalli-kisasta, jonka hän voitti vuonna 2020. Toiseksi kisassa tuli myös Love Islandista tuttu Salli .

Josefiina on nykyään sinut sen kanssa, että taitoluistelijan kilpailu-ura on jäänyt taakse. Alkuun se oli kova pala, ja siitä oli vaikeaa puhua.

– Olen puhunut paljon läheisille, kollegoille, valmentajille, lääkäreille ja terapeuteille. Se on auttanut kaikista eniten. Tietysti myös se, että olen päässyt jatkamaan lajin parissa ja nyt näkee pikkuprinsessoja ja -prinssejä, jotka nauttivat jäällä hullunkiilto silmissään. En luovu lajista ikinä ihan kokonaan.

Taitoluistelu on opettanut Josefiinalle paljon: pitkäjänteisyyttä, kunnianhimoa, määrätietoisuutta, muiden kanssa toimeen tulemista, kilpailemista ja pettymyksien sietämistä. Häntä ei koskaan lapsena ja nuorena tarvinnut pakottaa treeneihin, vaan hän halusi mennä sinne itse jopa kipeänä.

Ei koskaan seurustelusuhdetta, vaikka ehdokkaita on ollut

Josefiina ei ole koskaan seurustellut, vaikka ehdokkaita on kyllä ollut. Hänellä on aina aiemmin ollut sellainen elämäntilanne, että kaikki muu on mennyt parisuhteen edelle.