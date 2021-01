Repivä parisuhde päättyi tragediaan, jossa Marja-Leenan ainoa lapsi kuoli: "Elämä pysähtyi kuin seinään"

Äiti toivoi eroa

– Poikani eli normaalia elämää, vaikkakin se oli vähän rikkonaista sen naisen kanssa. He ottivat jonkun verran alkoholia ja riitojakin oli käsittääkseni aika paljon, Hautamäki kertoo.

Syy ei selvinnyt

Tuomio lieveni hovissa

Aikoivat hävittää ruumiin

Äidille ei ilmoitettu

Isoäiti sen sijaan koki poliisien käynnin myönteisenä kokemuksena, koska näillä oli aikaa istua ja jutella, eivätkä he jättäneet isovanhempia yksin traagisen uutisen kanssa.

– Edelleen pidän isona virheenä sitä, että minulle ei kukaan tarjonnut apua. Löysin itse jonkun ajan päästä Huoman, eli Henkirikoksen uhrien läheiset ry:n. Se on ollut valtava apu, Hautamäki kiittelee.

Mummo meni asunnolle

Hautamäelle on yhä epäselvää, mihin suurin osa Markuksen tavaroista oli jo ehditty hävittää. Esimerkiksi kaikki pojan vaatteet jäivät kadoksiin, samoin kuin henkilökohtaiset paperit.

Totaalinen pysähdys

– Huoma on ollut lottovoittoni toipumisessa. Löysin sieltä vertaiset ja tuen, ja se on kantanut minua eteenpäin.

Marja-Leena Hautamäki on selvinnyt poikansa kuolemasta läheistensä ja vertaistuen avulla.

Marja-Leena Hautamäki on selvinnyt poikansa kuolemasta läheistensä ja vertaistuen avulla.

Auttaa muita samassa tilanteessa olevia

– Vertaistuki on todella olennaista. Toivon aina, että jokainen joka joutuu kokemaan tällaista, löytäisi Huoman. Monella paikkakunnalla on myös vertaisryhmiä, jotka kokoontuvat. Siellä ymmärretään jo puolesta sanasta mistä puhutaan.

Huoman kautta Hautamäki on myös saanut uusia läheisiä ystäviä.

– He ovat äärettömän tärkeitä ihmisiä. Heille voi aina soittaa. Kaikki tukevat toisiaan ja kaikki tunteet sallitaan: on vihaa, katkeruutta, surua, syyllisyyttä. Henkirikoksen uhrin omainen käy koko tunneskaalan läpi, hän tietää.

Poika mielessä päivittäin

Hautamäen äiti on yhä hengissä. Naiset ovat hyvin läheisiä ja aina tavatessaan he puhuvat Markuksesta ja muistelevat millainen tämä oli.

– Äidilläni oli aluksi todella vaikeaa, mutta nyt hänkin on jo paremmassa kunnossa. Elämä on jatkunut myös hänellä. Äiti on ollut suurin tukipylvääni tässä, Hautamäki kiittää.