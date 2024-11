Jari Lampea, 62, ei voi moittia sitkeydestä. Mies lähti toisen kerran puoleentoista kuukauteen pähkähullun pökerryttävään urakkaan: yrittämään sotilasmaastavedon maailmanennätystä. Lampi hamusi 411 toiston rikkomista oman kehonpainon suuruisella kuormalla: 67,5 kilolla.

Sääntöinä sotilasmaastavedossa omaa painoa vastaavan kuorman lisäksi on, että otetta ei saa irrottaa tangosta kesken suorituksen ja vetojen välissä saa pitää maksimissaan viiden sekunnin mittaisen tauon.

Useissa tv-ohjelmissakin urheilusuorituksiaan tehnyt, kestävyysihmeeksi kutsuttu Jari Lampi jahtasi sotilasmaastavedon maailmanennätystä vasta lokakuussa Lahden Nordic Fitness Expossa. Tuolloin hän ylsi 253 toistoon.

Nyt marraskuussa Lammella oli sama tavoite leuanvedon SM-kisojen yhteydessä järjestetyssä suorituksessa Hämeenlinnassa. Lampi veti 67,5 kilolla lopulta 203 toistoa.

Ennen kuin mies katkesi voimiltaan, hikosivat kämmenet liian liukkaiksi.

– Kävi juuri se seikka, mitä etukäteen pelkäsin. Käteni olivat lähtiessä täysin valkoiset, oli magnesiumia. Kun tultiin 170 toistoon, kaikki pito oli kuitenkin lähtenyt käsistä. En pysty tankoa märällä kädellä pitämään, Lampi pui.

Lahdessa Lampea avustettiin ripottelemalla miehen käsiin aika ajoin lisää magnesiumia. Lahdessa mies sai myös tuuletinviilennystä, mutta Hämeenlinnassa näitä apuja ei ollut. Lampi päätti kuitenkin suorituksen aikana, että rikkoisi liukkainkin käsin 200 toiston rajan.

– Joudun sen tunnustamaan, että sisäolosuhteissa tällä aineenvaihdunnalla, joka minulla on, en ennätykseen pysty, koska minä tulen aina hikoamaan. Seuraava ennätysyritys tulee olemaan ensi kesänä ulkona joissain hyvissä varjo-olosuhteissa.

"En minä tätä tähän jätä"

Kärsimys ei tässä kohtaa vielä Jari Lammen ilmeestä näkynyt.

Lammen oma sotilasmaastavetoennätys on tehty ulkona, vuonna 2015. Hän veti Tuurin kyläkaupalla silloisen maailmanennätyksen 313 toistoa Aku Ankan auton rekisterinumeron mukaisesti. Lampi jätti urakan tarkoituksella kyseiseen lukemaan, koska suoritus tuli Vesa Keskisen tv-ohjelmaan, jossa tuli esille kyläkauppiaan Aku Ankka -fanius.

Lampi arvioi, että hänellä olisi voinut tuolloin paukkua 350 toistoakin.

– Täytyy sanoa, että aivan hirveä on tuo nykyinen ennätys, 411.

Moisen suorituksen on videoinut Matti Huohvanainen 100 kilolla vuonna 2021.

Jari Lampi, uskotko, että ennätys on sinulle mahdollinen?

– Kaikki lähtee siitä. On pakko uskoa itseensä. En minä luovuta. En minä tätä tähän jätä.

"Vaikka tekee kipeää, ei haittaa"

Puhaltelu välissä kuuluu asiaan.

Tuurissa asuva ja metsurina työskentelevä Lampi pitää itsensä kunnossa harjoittelemalla joka päivä vähän.

– Metsässä saa vähän työn ohessa sitkovoimaa. Hyvällä omallatunnolla lasken sen treeniksi. Monesti joudun paljon kovemmille siellä kuin kuntosalilla.

Lampi on nimenomaan kestovoimamiehiä. Ykkösmaksimikseen hän mainitsee maastavedossa 150 kiloa.

Lampi koki palautuneensa Lahdesta Hämeenlinnan ennätysyritykseensä. Hän veteli sotilasmaastavetoharjoituksissaan Lahden jälkeen sataa toistoa.

Miehelle on muuten "riittänyt treeneissä aina sellaiset 200 toistoa".

– Se antaa itsevarmuuden. Varsinaisessa ennätysyrityksessä joutuu aina niin sanottuun hurmokseen: vaikka tekee kipeää, se ei haittaa.

"Tainnuksissa tuolla lattialla"

Jari Lampi esitteli käsiään Hämeenlinnassa ennätysyrityksensä jälkeen.

Kaikki, jotka ovat joskus kokeilleet tavallista pidempiä sarjoja esimerkiksi maastavedossa, tietävät, että alkaa tuntua ja kunnolla. Harvalla on kokemusta lähellekään Lammen kaltaisista jättisarjoista.

– Tämä on sellainen laji, joka tehdään päänupilla. Se on sellaista henkistä taistelua. Pahaa tekee jo ennen sataa. Pitää vain yrittää pitää ajatukset muualla.

Lampea kiehtoo juuri lajin hurjuus.

– Jos mennään omille äärirajoille, olen tainnuksissa tuolla lattialla.

"Mike Tyson teki paluun 58-vuotiaana ja minä tein 62-vuotiaana"

Lampi on näyttänyt kykyjään monissa muissakin voimakasta sietokykyä vaativissa lajeissa. Hän on esimerkiksi tehnyt dippipunnerruksessa 150 ja sotilaskyykyssä 120 toistoa, juossut 10 000 metriä 31 minuuttiin, vetänyt 51 leukaa sekä saavuttanut eri lajeissa lukuisia kymmeniä SM-mitaleja. Sisäsoudussa niitä on eniten, Lammen mukaan 27.

– Aikanaan kun vedin 150 dippitoistoa fitnesskisoissa, Kike Elomaakin sanoi jo 30 toiston kohdalla, että meinaako tuo muka vielä jatkaa. Olin irvistänyt kuulemma aika pahoin.

Lampi on myös osoittanut, että paljoon voi pystyä kokeneemmallakin iällä.

– Mike Tyson teki paluun 58-vuotiaana ja minä tein 62-vuotiaana.

– Kestävyyshän lähtee ihmisestä viimeisenä. Se on ominaisuus, joka säilyy. Ensimmäisenä lähtee nopeus.

Jari Lampi teki sotilasmaastavetoa myös Lahden Nordic Fitness Expossa lokakuussa. Tuolloin tuli 253 toistoa.