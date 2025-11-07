Venäläinen voimamies Aleksandr Shanin teki kahvakuulan nostossa maailmanennätyksen ja omisti sen Neuvostoliiton sotavoitolle.
Raskaan sarjan urheilija Aleksandr Shanin tykitti Elistassa maailmanennätyksen tekemällä 10 kilon kahvakuulalla hurjat 8 888 peräkkäistä nostoa. Venäjän urheiluministeriö tiedotti suorituksesta perjantaina, uutistoimisto Tass kertoo.
Shanin oli aiemmin tehnyt 10 kilon kahvakuulalla 5 555 tempausta vuonna 2022. 12 kilon kahvakuulalla hän paahtoi 7 000 tempausta viime vuonna.
Shahin omisti ME:nsä Neuvostoliiton natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa saavuttaman voiton 80-vuotismuistolle.
Kahvakuulaurheilulla on pitkät perinteet Venäjällä. Myös Suomi on ollut lajissa menestynyt maa, ja suomalaisetkin urheilijat ovat tehneet maailmanennätyksiä.