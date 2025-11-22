Vaikka Maria Kojoukhova oli toipilaana, hän tempoi naisten kaikkien aikojen kovimman toistoleuanvetotuloksen Hämeenlinnassa. Myös Ville Toimio rykäisi hurjan noteerauksen.

Toistoleuanvedon valtiatar Maria Kojoukhova veti lauantaina Hämeenlinnan SM-kisoissa uudeksi maailmanennätykseksi 55 leukaa. Hän voitti 60-kiloisen (50,1–60,0 kg) sarjan Suomen mestaruuden ja paransi aiempaa nimissä olluttaan naisten kaikkien aikojen parasta tulosta yhdellä toistolla.

Kojoukhova valotti olleensa sairaana, sanojensa mukaan pienessä flunssassa, mikä nostaa megalomaanisen suorituksen arvoa entisestään.

– Uskomaton juttu taas. Ihan toipilaana tänään vielä ja odotusarvo oli huomattavasti matalammalla, mutta kun ei odota tai yritä liikoja, niin sieltä se enkka taas tuleekin, hän raportoi.

Kojoukhova oli aiemmin kiskonut parhaimmillaan 54 leukaa samassa 60-kiloisten painoluokassa viime vuonna Lahdessa. Monien voimalajien taitajalla on myös 50-kiloisten (52 toistoa) ja 70-kiloisten (53 toistoa) toistoleuanveto-ME:t hallussaan.

