Janette Ylisoini saavutti sunnuntaina Albanian Durresissa alle 20-vuotiaiden Euroopan mestaruuden painonnostossa.

19-vuotias Ylisoini kokosi 77-kiloisten sarjassa 244 kilon yhteistuloksen, joka kertyi 109 kilon tempauksesta ja 135 kilon työnnöstä.

Ylisoini voitti kultamitalit myös molemmissa nostomuodoissa, ja hänen työntötuloksensa on ikäluokan Euroopan ennätys. Mestaruus heltisi peräti 14 kilon erolla toiseksi sijoittuneeseen Georgian Nana Horavaan. Anna Amrojan korjasi pronssin Armeniaan.

Samassa sarjassa nostanut Minni Hormavirta nosti tempauksessa 17-vuotiaiden Pohjoismaiden ja Suomen ennätyksen 98 kiloa. Tempauksessa hän jäi ilman tulosta, kun yritykset 122 kilosta ja ikäluokan Euroopan ennätystuloksesta 125 epäonnistuivat.

Hormavirta jäi kilpailussa vaille sijoitusta.

Ylisoinilla hieno syksy

Ylisoini sijoittui lokakuussa kuudenneksi MM-kisoissa 77-kiloisten naisten sarjassa Norjan Fördessä. Suomalaisen tuolloinen yhteistulos 245 kiloa oli alle 20-vuotiaiden Euroopan ennätys.

Ylisoini tempaisi kisassa enemmän kuin kukaan suomalaisnainen painonnostohistoriassa, 111 kiloa.