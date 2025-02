Valtavat raudat – Nina, 21, kyykkäsi historiallisen suomalaistuloksen: "Täydellisesti kohdilleen"

On kovia kyykkytuloksia ja sitten on suurenmoisia kyykkytuloksia. Mitä ylväimpään kastiin menee 21-vuotiaan Nina Heikkisen rautainen rykäisy viime viikonlopulta. Hänestä tuli klassisessa voimanostossa nuorin dopingtestauksen alaisena urheileva suomalaisnainen, joka on kyykännyt kilpailuoloissa 200 kilon rajan rikki. 202,5 kiloa on uusi alle 84-kiloisten naisten Suomen ennätys.

Voimanoston vuonna 2020 aloittanut Nina Heikkinen oli tavannut kilpailla alle 76-kiloisten painoluokassa. Muutaman kilon painonvedot ennen kisoja alkoivat käydä kuitenkin raskaaksi, ja energiat alkoivat olla takakyykyn ja penkkipunnerruksen jälkeen maastanostossa lopussa. Viime vuoden aikana Heikkinen päätti, että tänä vuonna hän kisaisi ylemmässä 84-kiloisten painoluokassa.

Painonvetostressi oli poissa, energiaa riitti, ja treeni puri. Heikkinen pääsi osoittamaan kehitystä komealla tavalla nuorten klassisen voimanoston SM-kilpailuissa Tammisaaressa. Hän teki sunnuntaina 84-kiloisten naisten jalkakyykyn Suomen ennätykseksi 202,5 kiloa, paransi penkkipunnerrusennätystään 2,5 kilolla 95 kiloon ja nosti maasta 185 kiloa, saman tuloksen, jolla hän oli tehnyt viime vuonna ennätyksensä. Alle 23-vuotiaiden Suomen mestarin yhteistulokseksi muodostui 482,5 kiloa – 20 kiloa Heikkisen aiempaa ennätystä enemmän.

Heikkisestä tuli vieläpä kaikkien aikojen nuorin dopingtestauksen alaisena urheileva nainen, joka on rikkonut jalkakyykyssä kilpailussa ilman varusteita 200 kilon harvinaisen rajan.

– Onhan se tosi upeaa, että tuollaiseen olen yltänyt. Olen kuitenkin tehnyt niin paljon töitä sen tuloksen eteen ja sitä on tavoiteltu pitkään, 21-vuotias voimanostaja kertoo.

Näet Heikkisen kivikovan 202,5 kilon jalkakyykyn ylälaidan videolta.

Heikkisen saavutus oli superjatkumoa suomalaisten viime aikojen historiallisille klassisen voimanoston kyykkäämisille. Yli 120-kiloisten superraskaassa sarjassa kilpaileva Nuutti Mansukoski teki viime marraskuussa kaikki painoluokat huomioiden historian kovimman jalkakyykyn suomalaistuloksen 375 kiloa. Ellen Grönlund kyykkäsi joulukuussa 76 kilon painoluokassa naisten kaikkien aikojen parhaan suomalaisnoteerauksen 206 kiloa. Nyt Tammisaaressa 105-kiloisten miesten jalkakyykyn Suomen ennätykseen puolestaan ylsi Niko Lappi tuloksella 330 kiloa.

Positiivinen yllätys

Heikkinen oli aiemmin kyykännyt treeneissä parhaimmillaan tasan 200 kiloa. Kilpailuennätys parani aiemmasta 190 kilosta roimasti.

– Treenien perusteella osasin odottaa, että 200 menee rikki. Toisella nostolla sain 200,5, mikä rikkoi alle 23-vuotiaiden Suomen ennätyksen.

Heikkinen oli iloinen jo tästä, ja loppu kyykyssä oli plussaa. Lisää tuli kaksi kiloa enemmän.

– Kolmas nosto oli jopa positiivinen yllätys.

Heikkinen vieläpä arvioi, että kyykyssä jäi muutama kilo varaa.

– Tekniikan sain osumaan niin täydellisesti kohdilleen, että tuntui, että se tuli tosi hyvin ylös.

Myös maastanostossa olisi ollut varoja suurempiin lukemiin, mutta Heikkinen halusi ottaa varman päälle. Suoritusvarmuudesta kertoo, että kaikki Heikkisen kilpailusuoritukset olivat hyväksyttyjä.

"Uskomaton tilanne"

Nina Heikkinen on tehnyt nuorella voimanostajan urallaan kovaa jälkeä. Juniorien MM-kisoissa hän saavutti viime vuonna Maltalla 190 kilon kyykyllä lajihopeaa.Oona Kujala

Heikkisen perimä lajiinsa on kohdillaan, sillä hänen molemmat vanhempansa ovat entisiä voimanostajia. Isänsä Tomi Heikkisen ja isäpuolensa Mika Honkaniemen valmentama urheilija alkoi nopeasti tehdä hurjia tuloksia: vuonna 2021 hän kyykkäsi alle 18-vuotiaiden 76-kiloisten sarjan silloiseksi maailmanennätykseksi ensin Pohjoismaiden mestaruuskisoissa 170 kiloa ja sitten EM-kisoissa 170,5 kiloa.

– Kyllä se oli vähän uskomaton tilanne. Olen aina rakastanut urheilua ja treenannut tavoitteellisesti lajista riippumatta. Oli upea hetki, että olen oikeasti ensimmäinen maailmassa, joka on pystynyt siinä painoluokassa tehdä sellaisen tuloksen. En osannut jotenkin oikein kuvitellakaan, miten iso juttu se on, nuorempana taitoluistelua ja salibandya harrastanut Heikkinen sanoo.

Viime vuonna Heikkinen saavutti klassisen voimanoston juniorien arvokisoissa jalkakyykystä MM-lajihopeaa ja EM-lajipronssia. Hänet palkittiin tuoreeltaan Pietarsaaren vuoden urheilijana ja hänen isänsä vuoden valmentajana.

Sosionomiksi opiskelevalla Heikkisellä on tänä vuonna tavoitteena päästä vielä kilpailemaan onnistuneesti joulukuussa EM-kisoissa, ja ensi vuonna hän mielii viimeisenä juniorivuonnaan EM- ja MM-karkeloihin.

Lihasta lisää

Heikkinen pohtii, että hänellä on kovaa treenaamalla kapasiteettia kehittyä. Painoa on lisäksi varaa nostaa 84 kilon sarjassa vielä nelisen kiloa. Voimanostaja koettaakin kasvattaa lihasmassaansa.

– Teemme isompaa ja pidempää sarjaa ja yritämme saada lihasta lisää. Olemme kuitenkin ajatelleet niin, ettemme ota mitään stressiä siitä. Paino on mitä on. Kunhan vain energiat riittävät ja syö tarpeeksi, se on sillä hyvä.

Sapluunaan kuuluu nykyisin viikkoa kohden viisi saliharjoitusta ja kaksi lenkkiä. Viidestä saliharjoituksesta kolme on penkkitreenejä, yksi on kyykkytreeni ja yksi vetotreeni.

– Ainoa tuore muutos on ollut se, että on lisätty yksi penkkitreeni. Kyykky on ollut minulla alusta asti vahva laji.