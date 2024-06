Hermanni Järvenpää nosti 200 kiloa penkistä jo 15-vuotiaana – näin hurjaa jälkeä nyt syntyy

Dopingtestauksen alaisena urheileva Järvenpää on sittemmin kahminut nuorten arvokisamitaleita Euroopan ja maailmanmestaruuksia myöten. Tuorein tuli viime viikonloppuna Yhdysvalloissa Texasin Austinissa, kun Järvenpää voitti varustepenkissä 23-vuotiaiden 105-kiloisten MM-kultaa tuloksella 245 kiloa .

Järvenpää kiteyttää, että MM-kisat menivät kokonaisuutena "aivan hyvin". Huomionarvoista on, että muutaman viikon päästä 21 vuotta täyttävällä nostajalla on 23-vuotiaiden ikäsarjassa vielä pari vuotta jäljellä.

"Voi ampua ihan mihin sattuu"

Kisaoloissa Järvenpää on nostanut enimmillään penkkipaidan kanssa 250 kiloa. MM-kisoja ennen hän jätti kuitenkin varustepenkkipunnertamisen sikseen, eikä kokeillut edes penkkipaitaa päälle.

Järvenpää toteaa, että klassista penkkiä, jossa on enemmän kilpailijoita, arvostetaan enemmän.

– Varustepenkki on sikäli mielenkiintoisempaa, että siinä toimitaan isompien paitojen kanssa. Se on myös aivan erilaista. Se ei toimi vain sillä lailla, että heitetään nyt paita päälle ja a vot, 30 kiloa lisää. Se on oma taiteenlajinsa. Se vaatii aika paljon.