Sanni Grahn-Laasonen työttömyysvakuutusmaksujen nostamisesta: "Korotukset eivät ole hyvä asia"

Työllisyysrahaston hallitus päätti esittää työttömyysvakuutusmaksujen nostamista ensi vuodelle.
MTV Uutiset haastatteli sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosta kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kokkolassa.
Ministeri kommentoi tänään hallitukselle jätettyä työllisyysrahaston ehdotusta
Työllisyysrahaston hallitus on päättänyt esittää yksimielisesti rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän nostamista 0,6 prosenttiyksiköllä vuodelle 2026.
Jos esitys hyväksytään sellaisenaan, työnantajan keskimääräinen maksu olisi 0,92 prosenttia palkasta, joka on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuluvaan vuoteen verrattuna. Työntekijöiden maksu olisi 0,89 prosenttia palkasta, joka niin ikään korottuisi 0,3 prosenttiyksikköä.
Työllisyysrahaston tiedotteen esimerkkilaskelmassa työntekijä, jonka ansiotaso olisi 4000 euroa kuukaudessa, maksaisi työttömyysvakuutusmaksuja 427,20 euroa ensi vuonna.
Lue myös: Yhä harvempi ulkomaalainen huippuosaaja haluaa jäädä Suomeen – kysely paljastaa syyt
Maksut nousisivat vuositasolla 144 euroa.
Ministerin mukaan ehdotus tullaan analysoimaan perusteellisesti valtiovarainministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä.
– Käsittelemme sen budjettiriiheen mennessä, Grahn-Laasonen kertoo.
Syyskuun alun budjettiriihessä hallitus käsittelee vuoden 2026 talousarviota.
Ostovoimaa halutaan parantaa ja maksut nousevat
Grahn-Laasonen korostaa, että yleisesti tavoitteena on saada ostovoimaa parannettua.
– Tärkeintä on se, että erityisen vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa tätä orastavaa kasvua pyritään nyt ruokkimaan, Grahn-Laasonen kertoo.
Tilastokeskus kertoi tänään julkaisussaan työllisyystilanteen heikkenemisestä.
– Työttömyys kasvoi vuoden takaiseen verrattuna läpi ikäryhmien, ja niin naisilla kuin miehillä. Erityisesti nuorten eli 15-24-vuotiaiden työttömien määrä pysyi korkealla tasolla heinäkuussa, tiivisti Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskinen tiedotteessa.
Lue lisäksi: Karut työttömyysluvut Keski-Suomesta
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) kertoi aiemmin tänään, että nykyiset talouden heikot näkymät liittyvät myös globaaliin taloustilanteeseen ja " merkittävä kokonaisuus heikoista työllisyysluvuista johtuu muista ajureista kuin hallituksen säästötoimista".
Työllisyysrahaston päätös ei tullut täytenä yllätyksenä ja valtiovarainministeri kertoi aiemmin Oulussa, että hallitus tulee suhtautumaan maksun korottamiseen ”kriittisesti”.
Myös sosiaaliturvaministeri näkee, ettei veronkorotukset ole aina toivottuja.
– Meidän on saatava Suomen talous kääntymään kohti valoisempia aikoja. Tietenkään veroluonteiset maksukorotukset eivät ole hyvä asia, Grahn-Laasonen sanoo.