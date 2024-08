Valtion ensi vuoden budjetin kasaaminen alkaa tällä viikolla – lääkkeiden ja liikunnan veroja nostettaisiin

Lääkkeiden arvonlisäveroa ollaan nostamassa

Valtion menojen on arvioitu olevan ensi vuonna 87,6 miljardia euroa ja alijäämän 10,7 miljardia euroa. Orpon hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen saada valtion velkaantuminen taittumaan.

Suomen talous matelee

– Hintojen on nousu on hidastunut selkeästi. Korot ovat laskussa, ja EKP tulee varmaan laskemaan korkoja vielä kaksi kertaa tämän vuoden aikana, minkä markkinat ovat jo hinnoitelleet. Bruttokansantuotteen lasku on taitanut oikeasti pysähtyä, ja asuntomarkkinoilla on piristymisen merkkejä, Majanen sanoi.