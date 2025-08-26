Yhä harvempi ulkomaalainen huippuosaaja haluaa jäädä Suomeen – kysely paljastaa syyt

2608-LK-maahanmuutto
Integroitumisen esteinä ovat esimerkiksi suomen kieli sekä työpaikkojen ja verkostojen puute.Lehtikuva
Julkaistu 21 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Syitä kasvaneisiin lähtöhaluihin ovat oma työttömyys, tiukentunut maahanmuuttolainsäädäntö sekä huonontunut taloustilanne.

Yhä harvempi ulkomaalainen huippuosaaja aikoo jäädä pysyvästi Suomeen, käy ilmi Insinööriliiton ja Tekniikan akateemisten (TEK) toteuttamasta kyselystä.

Kun viime vuonna Suomeen oli jäämässä 54 prosenttia vastaajista, nyt niin suunnittelee tekevänsä enää 47 prosenttia. Syitä kasvaneisiin lähtöhaluihin ovat oma työttömyys, tiukentunut maahanmuuttolainsäädäntö sekä huonontunut taloustilanne.

Suurimpia integroitumisen esteitä ovat kyselyn mukaan suomen kieli sekä työpaikkojen ja verkostojen puute.

Insinööriliiton ja TEKin englanninkielisille jäsenille lähetettyyn kyselyyn vastasi 756 vastaajaa.

Lue myös: Rantanen työperäisen maahanmuuton vaikeuttamisesta: Ihmettelen tietysti suunnattomasti, ettei työvoimaa kotimaasta löytyisi

Lisää aiheesta:

Ulkomaisia työntekijöitä huijataan: Lisät ja lomakorvaukset maksamattaKyselytutkimus: Selvä enemmistö suomalaisista puoltaa työperäistä maahanmuuttoa Euroopan ulkopuoleltaKeskuskauppakamari: Yli kaksi kolmasosaa jäsenyrityksistä kärsii osaavan työvoiman pulastaUutissuomalaisen kysely: Puolet kannattaa työperäisen maahanmuuton lisäämistäSelvitys: Suomalaiset eivät pelkää maahanmuuttajien vievän työpaikkojaUlkomaiset tutkijat huonossa asemassa Suomessa – pätkätöitä ja tiedotuspimento
TyöllisyysTyöttömyysTalousKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Työllisyys