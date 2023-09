Sanni, 20, uskoo tulleensa 4H-yhdistyksen syrjimäksi raskauden vuoksi: "Itkin, kun vedin oven perässäni kiinni"

Sanni istuu toimistolla työnohjaajan ja esihenkilön edessä ja nieleskelee itkua.

Viiden kuukauden työkokeilu 4H-yhdistyksessä on tullut päätökseen ja hänelle on juuri kerrottu, ettei palkallista sopimusta aiotakaan allekirjoittaa. Hän ei kuulemma pärjäisi toiminnanohjaajana. Hänen sisällään tuntuu epätoivon lisäksi syntymätön vauva. "Minä tiesin, että näin voi käydä, kun he saavat tietää", hän ajattelee.

Sanni, 20, opiskelee kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa. Hän halusi suorittaa koko koulutuksen palkallisella oppisopimuksella. Sanni pohdiskeli vaihtoehtojaan ja päätyi tiedustelemaan Hämeenlinnan seudun 4H-järjestöltä, voisiko hän suorittaa tutkinnon heillä. Vastaus oli myöntävä.

Sannin kertoman mukaan yhdistyksen kanssa sovittiin, että Sanni suorittaisi ensin palkattoman työkokeilun, jonka jälkeen hän saisi suorittaa tutkintonsa palkallisella oppisopimuksella.

Päätökseen myötävaikuttivat mukavat muistot.

– Olen alaikäisenä ollut kahdesti 4H:lla töissä lastenohjaajana lapsiparkissa ja toisena kesänä työpajassa laittamassa ruokaa, Sanni kertoo.

"Kiitos palaverista, jossa sovittiin..."

Työkokeilussa kaikki sujui hienosti. Sanni pääsi näkemään työtä eri näkökulmasta kuin kerhon ohjaajana. Työilmapiiri oli hyvä ja yhteistyö koulun kanssa sujuvaa.

Oppisopimusasiat saatiin helposti sovittua ja Sanni muistaa ajatelleensa, että asiat hoidetaan yhdistyksessä hyvin. Sanni kuvailee saaneensa paljon vastuuta ja kannustusta.

– Sain ihan oman kerhon. Olen käsittänyt, ettei harjoittelija tai työkokeilija yleensä saa, mutta koska minulla oli ohjaajataustaa ja tarkoitus oli alusta asti, että jatkan syksyllä oppisopimuksella, haluttiin että pääsen siihenkin hommaan heti mukaan.

Työkokeilun aikana Sanni pääsi muun muassa leirillä vastuuohjaajana opastamaan kesätyönuoria.

Kesäkuussa työpaikkaohjaaja ja esihenkilö 4H-yhdistyksestä kokoontuivat Sannin ja hänen opettajansa kanssa Teams-palaveriin keskustelemaan, missä vaiheessa Sanni suorittaisi mitäkin tutkinnon osia ja mitä valinnaisaiheita Sanni olisi kiinnostunut suorittamaan oppisopimuksen aikana.

Teams-palaverin jälkeen Sannin opettaja lähetti kaikille palaveriin osallistuneille sähköpostin, jossa hän kirjoittaa:

"Kiitos Teams-palaverista, jossa sovittiin, että elokuussa allekirjoitetaan oppisopimuksen 1. sopimus ajalle 21.8.–31.12.2023"

MTV Uutiset on nähnyt sekä itse sopimuksen että kuvakaappauksen sähköpostista, josta käy ilmi, että koulun laatima oppisopimus lähetettiin myös Sannin työpaikkaohjaajalle.

Tulisitko käymään toimistolla

4H-järjestö halusi hakea palkkatukea Sannin oppisopimuksesta. Sannille on tehty neuropsykologisia tutkimuksia ADHD-epäilyn takia ja häntä pyydettiin toimittamaan yhdistykselle lääkärinlausunto palkkatukihakemusta varten.

Lausunnosta käy ilmi, mitä hänen tilastaan on sanottu työvoimatoimistolle. Siitä kävi myös ilmi, että Sanni on raskaana.

Sanni lähetti lääkärinlausunnon 4H-yhdistykselle heinäkuun lopulla. Muutamaa viikkoa myöhemmin Sannia pyydettiin tulemaan toimistolle keskustelemaan oppisopimuspaikasta. Häntä pyydettiin ottamaan toimiston avaimet mukaan.

Paikalla olivat esihenkilö ja henkilö, jonka olisi ollut tarkoitus toimia Sannin työpaikkaohjaajana oppisopimuksen aikana. Kuulumisten vaihdon jälkeen tunnelma muuttui vaivaantuneeksi.

–He sanoivat, että olen ollut hyvä työntekijä, töissä on sujunut hyvin ja minulla on paljon annettavaa alalle. Sitten he vain totesivat tulleensa yhteistuumin sellaiseen lopputulokseen, etteivät aio jatkaa minun kanssani sopimusta. Heidän mielestään työ toisi minulla liikaa vastuuta.

Sanni kuvailee nieleskelleensä itkua ja nyökytelleensä. Mieleen kohosi heti, ettei kyse ollut hänen osaamisestaan vaan raskaudestaan.

Sanni arvelee, että pöydän toisella puolella huomattiin varmasti, kuinka pettynyt hän oli. Häntä lohduteltiin sanomalla, että kyllä niitä töitä jostain löytyy ja luvattiin, että ehkä niitä voisi löytyä järjestön sisältäkin sitten kun Sanni kykenisi ottamaan enemmän vastuuta töissä.

– Ajattelin, että luulisi viidessä kuukaudessa tulleen aikaisemmin ilmi, etten olekaan pätevä siihen työhön, missä minun piti aloittaa. Itkin, kun vedin oven perässäni kiinni.

Oven takana iski epätoivo. Hän kuvailee olleensa niin vakuuttunut oppisopimuksen toteutumisesta, että oli uskaltanut muuttaa suurempaan ja kalliimpaan asuntoon. Raskaus oli hieman yli puolillaan.

– Tuntui siltä, että kaikki kaatuu päälle. Jäi pelottamaan, että haluaako kukaan minua töihin, kun olen raskaana. Puolivuotta oli puhuttu, että osaan hommani. Mitä, jos en saakaan töitä?

4H: Mitään sopimusta ei koskaan ollut

Suomen 4H-liiton palvelujohtaja Päivi Kiviranta sanoo, että tieto raskaussyrjintäepäilystä tuli heille täytenä yllätyksenä ja järkytyksenä.

– Olen ollut töissä tässä järjestössä 38 vuotta, enkä ole koskaan törmännyt tällaiseen asiaan. Todella poikkeuksellista.

Kiviranta on ollut yhteydessä Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistykseen ja selvitellyt asiaa ennen haastattelua asianosaisten kanssa. Kiviranta kiistää, että oppisopimus olisi jätetty allekirjoittamatta raskauden takia. Hän sanoo, että raskaus oli yhdistyksen tiedossa jo toukokuussa.

– Molemmat henkilöt, sanoivat, että heillä oli jo toukokuussa tiedossa tämä raskaus. Mutten osannut kysyä, mistä se tieto oli heille tullut.

Kiviranta kertoo, että työkokeilut ja oppisopimukset ovat etenkin isommissa kaupunkiyhdistyksissä arkipäivää. Hän kertoo, että oppisopimusta tarjotaan usein jatkoksi työkokeilulle, jos henkilö soveltuu järjestön työtehtäviin.

– Asiasta oli kuulemma keskustelu elokuun ensimmäisellä viikolla, kun työkokeilun päättyessä oli arviointikeskustelu. Molemmat sanoivat, että työkokeilija oli itsekin samaa mieltä heidän kanssaan siitä, ettei hän pystyisi itsenäisesti tekemään sitä ohjaustyötä. Tämä oli syy, miksei oppisopimusta lähdetty tekemään.

Hänelle oli kerrottu Hämeenlinnasta, että tässä tapauksessa oppisopimusta ei oltu edes koskaan ehditty laatia. Kivirannalle oli kerrottu Hämeenlinnan seudun yhdistyksestä, ettei mitään sopimusta oltu koskaan edes laadittu ja oppisopimus jätettiin toteuttamatta opiskelijan kanssa täydessä yhteisymmärryksessä.

– Mitään sopimuspohjaa ei oltu koskaan ehditty edes laatia. Koskaan ei ole tehty työsopimuspohjaa, koskaan ei ole tehty koulun oppisopimuspohjaa. Tämä tieto minulla on. Vain taustatietolomake on toukokuussa lähetetty, kun on aloitettu keskustelu.

Kiviranta sanoo, että tilanne on harmillinen eikä raskaussyrjintä sovi 4H-järjestön arvoihin. Hänen mukaansa yhdistyksillä on ollut ennenkin oppisopimuslaisia, jotka ovat olleet työsuhteen aikana raskaana ja korostaa, ettei se ole tässäkään tapauksessa ollut este.

– Harmi tämä on. Meillä on toimiva prosessi ja meidän mielestämme henkilölle on jäänyt väärä mielikuva näistä perusteista. Raskaus tai siihen liittyvät asiat eivät ole ne perusteet olleet, eikä niihin ole viitattu missään kohdassa. Hänelle on itselleen syntynyt tällainen tunne. Harmillista. Meidän tarkoitus on edistää nuorten työllistymistä ja silloin emme voi itse rikkoa työelämän pelisääntöjä, kun olemme niitä opettava järjestö.

Kiviranta ei osaa vielä sanoa millaisiin toimenpiteisiin 4H seuraavaksi asiassa ryhtyy, koska tasa-arvovaltuutettu ei ole vielä ottanut heihin yhteyttä.

Sannin nykyinen työ

Sannin tilanne ratkesi onnellisesti ja yllättävästi. Hän päätti hakea toista 4H-järjestön toiminnanohjaajan paikkaa toisella paikkakunnalla. Työhaastattelussa hän päätti tehdä alusta pitäen kristallin kirkkaaksi, että odottaa vauvaa.

Toimipiste haki työntekijää vuoden mittaiseen työsuhteeseen ja hän joutuisi jäämään pois töistä ennen sitä.

– He sanoivat, ettei se haittaa ja saavat jonkun järjestettyä jatkamaan työssäni. Nykyinen esihenkilö kysyi työhaastattelussa, että saako hän soittaa Hämeenlinnaan ja kysellä minusta. Vastasin, että tietenkin saa ja annoin entisen ohjaajani nimen ja numeron. Eivät he ilmeisesti kovin huonoa puhuneet, koska sain työn.

"Olen kiitollinen"

Sanni kuvailee olevansa nykyiseen tilanteeseensa oikein tyytyväinen. Palkka tulee ja opinnot etenevät taas. Hän kuvailee, että on saanut uudessa työpaikassaan jopa aiempaa enemmän vastuuta ja viihtyneensä hyvin.

– Vastaan kuuden eri kerhon toiminnan suunnittelusta, olen päässyt messuilla ja tapahtumissa edustamaan 4H:ta ja kertomaan sen toiminnasta. Osaamistani on kehuttu.

Sanni sanoo, että hänellä on edelleen itse yhdistyksestä myönteinen kuva ja hyvää sanottavaa. Hämeenlinnan seudun yhdistyksen toiminta jätti silti pahan maun suuhun. Hän huomauttaa, että yhdistyksen pitäisi olla nimenomaan lasten ja nuorten asialla.

–Tuntuu, että minua kohdeltiin väärin mutta olen kiitollinen, että toisella paikkakunnalla minut on otettu hyvin vastaan. Raskauttani ei ole koettu haitaksi. Olen saanut sen fiiliksen takaisin, ettei se, että perustan perheen ja saan lapsen tee minusta huonompaa työntekijää.

Sanni kertoo, että puhelimessa tasa-arvovaltuustosta kommentoitiin alustavasti, että tapauksessa on syytä epäillä raskaussyrjintää ja sopimusrikkoa.

Sanni ei esiinny jutussa omalla nimellään, koska hän pelkää asian vaikuttavan tuleviin työllistymismahdollisuuksiinsa.

Tasa-arvovaltuutettu

Asia on tasa-arvovaltuutetun käsittelyssä. Tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltunen ei voi ottaa kantaa yksittäistapaukseen, mutta kommentoi aihetta yleisellä tasolla. Hiltunen kertoo, että sekä naiset että työnantajat tietävät perhe- ja raskaussyrjinnästä selvästi liian vähän.

Juridisesti asia on hyvin selkeä: työsopimusta ei saa jättää solmimatta tai uusimatta raskauden tai perhevapaan takia.

– Jos työsopimusta ei raskauden takia solmita tai uusita kyse on syrjinnästä. Meidän lainsäädäntömme mukaan tästä seuraa hyvitysvelvollisuus. Kyseessä on virhe ja siitä pitää kantaa vastuuta. Vastuu tarkoittaa syntyneen vahingon korvaamista ja hyvittämistä.

Todistustaakka on työnantajalla

Tasa-arvovaltuutettu voi antaa lausunnon siitä, onko syrjintää tapahtunut. Jotta syrjintää olisi helpompi nostaa esiin ja kitkeä, todistustaakka on lainsäädännön mukaan työnantajalla. On työnantajan tehtävä osoittaa, että esimerkiksi työsuhteen päättäminen on johtunut jostain muusta syystä kuin raskaudesta tai perhevapaasta.

Ei riitä, että työnantaja sanoo, ettei syrjintää ole tapahtunut.

– Yhteiskunnassa on tullut yhä yleisemmäksi se, että halutaan kantaa vastuu, jos on tehty virhe. Ei ole kovin hyödyllistä käydä sellaista keskustelua, että pyritään selittämään pois mitä on tapahtunut. Asia on hyvä kohdata ja sovitella ja mennä sitten eteenpäin.

Vastatoimien kielto

Myöskään pelkästään väite syrjityksi tulemisesta ei riitä. Syrjityn pitää osoittaa seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että kyseessä oli syrjintä. Yleensä tasa-arvovaltuutetun prosessi kestää joitakin kuukausia. Tasa-arvovaltuutettu voi edistää sovintoa ehdottamalla euromääräistä hyvitystä.

–Tasa-arvolaki määrää syrjinnästä seuraukseksi hyvityksen. Monelle on tärkeää, että työnantajat kantavat vastuunsa, jottei vastaava toistu ja se on monelle rahaa tärkeämpi syy tehdä ilmoitus.

Lainsäädännössä on vastatoimien kielto. On kiellettyä joutua negatiivisten toimien kohteeksi töissä, jos kertoo syrjinnästä. Jos joku vetoaa oikeuksiinsa tai puuttuu syrjintään ja joutuu työnantajan negatiivisten vastatoimien kohteeksi, myös se on syrjintää. Työnantaja ei saa laittaa ketään kärsimään syrjintään puuttumisesta.

Perhe- ja raskaussyrjintä on tasa-arvovaltuustolle tulevista työelämän yhteydenotoista tyypillisin aihe.

– Niitä tulee noin sata vuodessa. Esimerkiksi ammattiliitto PAMille niitä tulee noin tuhat vuosittain. Kyseessä on iso ongelma.

Syrjintä voi olla rikos

Syrjintä työssä voi olla myös rikos. Asia voi mennä rikostutkintaan poliisille, jolloin sovelletaan rikoslakia. Työsyrjintä on yleisen syytteen alainen rikos. Tämä tarkoittaa, että poliisi voi tutkia ja syyttäjä syyttää, vaikkei uhri olisi vaatinut asiasta rangaistusta. Syyttäjällä on velvollisuus nostaa syyte, kun syytekynnys ylittyy.

Rikoksessa näyttökynnys on toisin päin eli on syyttäjän tehtävä osoittaa, että syrjintää on tapahtunut.

4H: lasten ja nuorten järjestö

4H on lasten ja nuorten järjestö, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille pyritään esimerkiksi löytämään kavereita ja harrastuksia ja tunnistamaan omat vahvuutensa. Löytyy kerhotoimintaa, työelämävalmiuksia edistäviä koulutuksia, 4H-työpaikka, 4H-yritys, jossa nuori työllistää itsensä.

Suomen 4H-liiton jäseninä on 190 itsenäistä 4H-yhdistystä eri puolella Suomea.