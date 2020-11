Kirsi Piha harkitsee pormestariehdokkuutta vakavasti – ratkaisu muutamien viikkojen kuluessa

Piha sanoo, että hän aikoo ratkaista kantansa asiaan muutamien viikkojen kuluessa, kunhan on ynnännyt ehdokkuuteen liittyviä plussia ja miinuksia.

– On reilua, ettei tämä vie kovin pitkään.

Piha kertoo, että politiikka on ollut kaukana hänen lähivuosien suunnitelmistaan ja ehdokkuusharkinta on vielä varsin tuore asia. Yhteydenottoja ehdokkuudesta on kuitenkin viime päivinä tullut helsinkiläisiltä.